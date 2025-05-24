Если у вас остались бананы, которые начали чернеть, не спешите их выбрасывать. Такой фрукт можно использовать для приготовления сладкого кекса к чаю. Получится очень вкусный десерт, для которого понадобится минимум времени.

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Идея приготовления воздушного бананового кекса опубликована на странице фудблогера Ольги с ником olya borachok в Instagram. Хватит на всю семью.

Ингредиенты:

масло – 100 г

яйца – 2 шт.

сахар – 120 г

разрыхлитель – 10 г

пюре банана – 200 г (2 шт.)

мука – 230 г

измельченный шоколад – 60 г

измельченные орехи – 40-50 г (больше всего подходит пекан или грецкие к этому варианту

банан для декора

карамель – 2 ч.л. (по вкусу)

Способ приготовления:

1. Масло взбить с сахаром и постепенно ввести яйца.

2. Добавить пюре банана, слегка перемешать.

3. Добавить муку с разрыхлителем и перемешать, добавить шоколад.

4. Тесто выложить в форму (на пергамент или форму смазать маслом и посыпать мукой). Можно в одну форму или в порционные.

5. Сверху добавить разрезанные пополам бананы, орехи, можно посыпать ванильным сахаром.

6. Выпекать при температуре 170 градусов до сухой зубочистки (кексы от 10-15 минут, кекс 40-60).

7. Готовность проверить зубочисткой - должна быть сухая.

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