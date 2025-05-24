Пышный банановый кекс к чаю: как приготовить элементарную выпечку
Если у вас остались бананы, которые начали чернеть, не спешите их выбрасывать. Такой фрукт можно использовать для приготовления сладкого кекса к чаю. Получится очень вкусный десерт, для которого понадобится минимум времени.
Идея приготовления воздушного бананового кекса опубликована на странице фудблогера Ольги с ником olya borachok в Instagram. Хватит на всю семью.
Ингредиенты:
- масло – 100 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 120 г
- разрыхлитель – 10 г
- пюре банана – 200 г (2 шт.)
- мука – 230 г
- измельченный шоколад – 60 г
- измельченные орехи – 40-50 г (больше всего подходит пекан или грецкие к этому варианту
- банан для декора
- карамель – 2 ч.л. (по вкусу)
Способ приготовления:
1. Масло взбить с сахаром и постепенно ввести яйца.
2. Добавить пюре банана, слегка перемешать.
3. Добавить муку с разрыхлителем и перемешать, добавить шоколад.
4. Тесто выложить в форму (на пергамент или форму смазать маслом и посыпать мукой). Можно в одну форму или в порционные.
5. Сверху добавить разрезанные пополам бананы, орехи, можно посыпать ванильным сахаром.
6. Выпекать при температуре 170 градусов до сухой зубочистки (кексы от 10-15 минут, кекс 40-60).
7. Готовность проверить зубочисткой - должна быть сухая.
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