Пышный домашний кекс с яблоками и орехами: десерт, который добавит уюта
Домашняя выпечка всегда создает особую атмосферу. Аромат яблок, корицы и орехов делает кухню удивительно уютной, а простой в приготовлении кекс становится замечательным десертом для всей семьи. Такой рецепт не требует сложных ингредиентов или большого опыта, но результат обязательно превзойдет ожидания. Пышная, нежная текстура и приятная сладость в сочетании с сочными яблоками – именно то, что хочется попробовать к чаю или кофе.
Идея приготовления вкусного домашнего кекса с яблоками и орехами опубликована на странице фудблогера nata.cooking в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- сливочное масло (82%) – 100 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 140 г
- ванильный сахар – 10 г
- молоко – 150 мл
- мука – 240 г
- разрыхлитель – 2 ч.л.
- мак – 1-2 ст.л. (по желанию)
Ингредиенты для начинки:
- орехи – 100 г
- яблоки – 2 шт.
- сахар – 30 г
- корица – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Размягченное сливочное масло взбейте миксером вместе с сахаром и ванильным сахаром до светлой и воздушной массы.
2. Добавьте яйца и продолжайте взбивать еще несколько минут, пока масса не станет однородной.
3. Влейте молоко, добавьте мак, а затем постепенно всыпьте муку с разрыхлителем. Аккуратно перемешайте лопаткой до образования гладкого теста.
4. Форму для выпекания смажьте маслом или застелите пергаментом. Выложите половину теста, сверху распределите кусочки яблок, измельченные орехи и посыпьте сахаром с корицей.
5. Накройте второй частью теста и повторите слой из яблок, орехов и сахарно-коричной смеси.
6. Выпекайте кекс в разогретой до 180 градусов духовке примерно час.
7. Время зависит от особенностей духовки, поэтому готовность проверяйте деревянной палочкой: если она выходит сухой – кекс готов.
