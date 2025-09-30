Домашняя выпечка всегда создает особую атмосферу. Аромат яблок, корицы и орехов делает кухню удивительно уютной, а простой в приготовлении кекс становится замечательным десертом для всей семьи. Такой рецепт не требует сложных ингредиентов или большого опыта, но результат обязательно превзойдет ожидания. Пышная, нежная текстура и приятная сладость в сочетании с сочными яблоками – именно то, что хочется попробовать к чаю или кофе.

Видео дня

Идея приготовления вкусного домашнего кекса с яблоками и орехами опубликована на странице фудблогера nata.cooking в Instagram.

Ингредиенты для теста:

сливочное масло (82%) – 100 г

яйца – 2 шт.

сахар – 140 г

ванильный сахар – 10 г

молоко – 150 мл

мука – 240 г

разрыхлитель – 2 ч.л.

мак – 1-2 ст.л. (по желанию)

Ингредиенты для начинки:

орехи – 100 г

яблоки – 2 шт.

сахар – 30 г

корица – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Размягченное сливочное масло взбейте миксером вместе с сахаром и ванильным сахаром до светлой и воздушной массы.

2. Добавьте яйца и продолжайте взбивать еще несколько минут, пока масса не станет однородной.

3. Влейте молоко, добавьте мак, а затем постепенно всыпьте муку с разрыхлителем. Аккуратно перемешайте лопаткой до образования гладкого теста.

4. Форму для выпекания смажьте маслом или застелите пергаментом. Выложите половину теста, сверху распределите кусочки яблок, измельченные орехи и посыпьте сахаром с корицей.

5. Накройте второй частью теста и повторите слой из яблок, орехов и сахарно-коричной смеси.

6. Выпекайте кекс в разогретой до 180 градусов духовке примерно час.

7. Время зависит от особенностей духовки, поэтому готовность проверяйте деревянной палочкой: если она выходит сухой – кекс готов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: