Пышный тыквенный кекс для уютных семейных чаепитий: как приготовить
Осень – лучшая пора, чтобы добавить в выпечку немного тепла, аромата корицы и сладковатых нот тыквы. Тыквенный кекс – это тот случай, когда десерт получается не только вкусным, но и удивительно нежным и воздушным. Он прекрасно сочетается с ароматным чаем или кофе и создает ощущение настоящего домашнего уюта.
Идея приготовления воздушного тыквенного кекса для семейного чаепития опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- тыква – 220 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 115 г
- масло – 80 мл.
- мука – 180 г
- соль – щепотка
- ванильный сахар – 10 г
- разрыхлитель – 1 ч.л. (с горкой)
- грецкие орехи – 40 г
- клюква – 20 г
- корица – 1 ч.л.
- мускатный орех – 1/4 ч.л.
Ингредиенты для крема:
- крем-сыр – 175 г
- сахарная пудра – 2 ст.л. (с горкой)
- цедра лимона – 1 ст.л.
- лимонный сок – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Тыкву очистите и натрите на мелкой терке.
2. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до пышной, светлой массы.
3. Добавьте масло, муку и натертую тыкву, перемешайте до однородности.
4. Всыпьте разрыхлитель, соль, ванильный сахар, мускатный орех, корицу, измельченные орехи и клюкву. Хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились.
5. Перелейте тесто в форму, смазанную сливочным маслом и присыпанную мукой.
6. Выпекайте в разогретой до 180 ° С духовке 40-50 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой – она должна выходить сухой.
7. Для крема смешайте крем-сыр с сахарной пудрой, лимонной цедрой и соком. Взбивайте до нежной кремовой консистенции.
8. Остывший кекс смажьте кремом и по желанию украсьте тыквенными семечками или клюквой.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: