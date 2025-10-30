Осень – лучшая пора, чтобы добавить в выпечку немного тепла, аромата корицы и сладковатых нот тыквы. Тыквенный кекс – это тот случай, когда десерт получается не только вкусным, но и удивительно нежным и воздушным. Он прекрасно сочетается с ароматным чаем или кофе и создает ощущение настоящего домашнего уюта.

Идея приготовления воздушного тыквенного кекса для семейного чаепития опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.

Ингредиенты:

тыква – 220 г

яйца – 2 шт.

сахар – 115 г

масло – 80 мл.

мука – 180 г

соль – щепотка

ванильный сахар – 10 г

разрыхлитель – 1 ч.л. (с горкой)

грецкие орехи – 40 г

клюква – 20 г

корица – 1 ч.л.

мускатный орех – 1/4 ч.л.

Ингредиенты для крема:

крем-сыр – 175 г

сахарная пудра – 2 ст.л. (с горкой)

цедра лимона – 1 ст.л.

лимонный сок – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Тыкву очистите и натрите на мелкой терке.

2. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до пышной, светлой массы.

3. Добавьте масло, муку и натертую тыкву, перемешайте до однородности.

4. Всыпьте разрыхлитель, соль, ванильный сахар, мускатный орех, корицу, измельченные орехи и клюкву. Хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились.

5. Перелейте тесто в форму, смазанную сливочным маслом и присыпанную мукой.

6. Выпекайте в разогретой до 180 ° С духовке 40-50 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой – она должна выходить сухой.

7. Для крема смешайте крем-сыр с сахарной пудрой, лимонной цедрой и соком. Взбивайте до нежной кремовой консистенции.

8. Остывший кекс смажьте кремом и по желанию украсьте тыквенными семечками или клюквой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: