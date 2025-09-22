Пышный яблочный пирог "Невидимка": лучше обычной шарлотки
Пирог "Невидимка" – выпечка, в которой невесомое тесто прекрасно сочетается с сочной фруктовой начинкой. Пирог получается очень влажный и не забитый мукой, поэтому для многих может быть даже вкуснее привычной шарлотки.
Идея воздушного яблочного пирога "Невидимка" опубликована на странице фудблогера krissti.novak в Instagram.
Ингредиенты:
- яблоки – 800 г
- яйца – 3 шт.
- мука – 75 г
- молоко – 100 мл.
- растительное или сливочное масло 20 г (+ растительное масло на верх)
- разрыхлитель.
- сахар – 50 г
- ванильный сахар и корица
Способ приготовления:
1. Яйца с сахаром взбить венчиком до рыхлой пены.
2. Добавить молоко комнатной температуры и растопленное сливочное масло.
3. Просеять муку вместе с разрыхлителем и замешать тесто по консистенции такое, как на блины.
4. Очищенные и нарезанные яблоки можно добавить сразу в тесто и перемешать или выкладывать кусочками.
5. В конце смазать несколькими каплями масла и присыпать корицей с сахаром.
6. Выпекать при температуре 180 градусов 35-45 минут.
