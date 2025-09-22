Пышный яблочный пирог "Невидимка": лучше обычной шарлотки

Екатерина Ягович
Пышный яблочный пирог 'Невидимка': лучше обычной шарлотки

Пирог "Невидимка" – выпечка, в которой невесомое тесто прекрасно сочетается с сочной фруктовой начинкой. Пирог получается очень влажный и не забитый мукой, поэтому для многих может быть даже вкуснее привычной шарлотки.

Идея воздушного яблочного пирога "Невидимка" опубликована на странице фудблогера krissti.novak в Instagram.

Пышный яблочный пирог ''Невидимка'': лучше обычной шарлотки

Ингредиенты:

  • яблоки – 800 г
  • яйца – 3 шт.
  • мука – 75 г
  • молоко – 100 мл.
  • растительное или сливочное масло 20 г (+ растительное масло на верх)
  • разрыхлитель.
  • сахар – 50 г
  • ванильный сахар и корица

Способ приготовления:

Пышный яблочный пирог ''Невидимка'': лучше обычной шарлотки

1. Яйца с сахаром взбить венчиком до рыхлой пены.

2. Добавить молоко комнатной температуры и растопленное сливочное масло.

Пышный яблочный пирог ''Невидимка'': лучше обычной шарлотки

3. Просеять муку вместе с разрыхлителем и замешать тесто по консистенции такое, как на блины.

Пышный яблочный пирог ''Невидимка'': лучше обычной шарлотки

4. Очищенные и нарезанные яблоки можно добавить сразу в тесто и перемешать или выкладывать кусочками.

Пышный яблочный пирог ''Невидимка'': лучше обычной шарлотки

5. В конце смазать несколькими каплями масла и присыпать корицей с сахаром.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 35-45 минут.

