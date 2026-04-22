Пышные оладьи на кефире – один из самых простых вариантов для быстрого завтрака или перекуса. Они готовятся из доступных продуктов и не требуют много времени. Главное – правильно сделать тесто и придерживаться нескольких простых правил. В результате оладьи получаются мягкими, нежными и воздушными. Такой рецепт подойдет даже для тех, кто готовит впервые.

Идея приготовления воздушных домашних оладий на кефире опубликована на странице фудблогера viktoriia gotue в Instagram.

Ингредиенты:

кефир – 250 мл.

яйцо – 1 шт.

сахар – 1 ч.л.

соль – 1/2 ч.л.

сода – 1/2 ч.л.

мука – 180 г

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Кефир слегка подогрейте до теплого состояния. Важно, чтобы он не был горячим, иначе яйцо может свернуться.

2. К теплому кефиру добавьте яйцо, соль и сахар. Хорошо перемешайте до однородной массы.

3. Постепенно всыпайте муку и добавьте соду. Перемешайте до густой консистенции без комочков.

4. Тесто должно быть достаточно плотным, чтобы оладьи хорошо держали форму.

5. Готовое тесто оставьте на 10-15 минут. За это время оно станет более воздушным, что поможет получить воздушные оладьи.

6. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие оладьи.

7. Жарьте на маленьком огне под крышкой с двух сторон до золотистой корочки.

