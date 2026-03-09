Рецепт вкусных домашних рогаликов к чаю: приготовьте пышное тесто на молоке
Домашняя выпечка всегда создает особую атмосферу уюта. Аромат свежих рогаликов, которые только что достали из духовки, делает обычное чаепитие настоящим маленьким праздником. Такое лакомство готовится из доступных ингредиентов, а результат радует мягким, нежным тестом и сочной начинкой. Если вы ищете простой рецепт выпечки к чаю, стоит обратить внимание на воздушные рогалики на молоке.
Идея приготовления вкусных домашних рогаликов опубликована на странице фудблогера di bernatska в Instagram.
Ингредиенты:
- молоко – 200 мл.
- сахар – 3 ст.л.
- ванильный сахар – 10 г
- дрожжи сухие – 10 г
- мука – 450 г
- маргарин холодный – 150 г
- сметана – 100 г
- яйца – 2 шт.
- вишни без косточек – 250 г
- крахмал – 1 ст.л.
- сахарная пудра – 50 г
Способ приготовления:
1. В теплом молоке растворите сахар, ванильный сахар и дрожжи.
2. Добавьте 2 столовые ложки муки, перемешайте и оставьте смесь на 20 минут в теплом месте, чтобы дрожжи активировались.
3. Подготовьте основу теста: 250 г муки перетрите с холодным маргарином до состояния крошки. Это поможет сделать тесто более нежным и рассыпчатым.
4. К крошке добавьте сметану, яйца и готовую опару.
5. Перемешайте, постепенно всыпьте остальную муку и замесите мягкое эластичное тесто.
6. Дайте тесту подойти
7. Накройте миску полотенцем и оставьте тесто подходить примерно на 40-60 минут, пока оно не увеличится в объеме.
8. Вишни смешайте с крахмалом – это поможет сохранить сок внутри выпечки.
9. Сформируйте рогалики
10. Тесто поделите на три части. Каждую раскатайте в круг и разрежьте на 12 секторов. На широкий край каждого кусочка выложите немного вишен и сверните рогалик.
11 Выложите рогалики на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в разогретой духовке при температуре 200°C примерно 20 минут до румяной корочки.
12. Как только достали рогалики из духовки, обваляйте их в сахарной пудре.
