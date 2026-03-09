Домашняя выпечка всегда создает особую атмосферу уюта. Аромат свежих рогаликов, которые только что достали из духовки, делает обычное чаепитие настоящим маленьким праздником. Такое лакомство готовится из доступных ингредиентов, а результат радует мягким, нежным тестом и сочной начинкой. Если вы ищете простой рецепт выпечки к чаю, стоит обратить внимание на воздушные рогалики на молоке.

Идея приготовления вкусных домашних рогаликов опубликована на странице фудблогера di bernatska в Instagram.

Ингредиенты:

молоко – 200 мл.

сахар – 3 ст.л.

ванильный сахар – 10 г

дрожжи сухие – 10 г

мука – 450 г

маргарин холодный – 150 г

сметана – 100 г

яйца – 2 шт.

вишни без косточек – 250 г

крахмал – 1 ст.л.

сахарная пудра – 50 г

Способ приготовления:

1. В теплом молоке растворите сахар, ванильный сахар и дрожжи.

2. Добавьте 2 столовые ложки муки, перемешайте и оставьте смесь на 20 минут в теплом месте, чтобы дрожжи активировались.

3. Подготовьте основу теста: 250 г муки перетрите с холодным маргарином до состояния крошки. Это поможет сделать тесто более нежным и рассыпчатым.

4. К крошке добавьте сметану, яйца и готовую опару.

5. Перемешайте, постепенно всыпьте остальную муку и замесите мягкое эластичное тесто.

6. Дайте тесту подойти

7. Накройте миску полотенцем и оставьте тесто подходить примерно на 40-60 минут, пока оно не увеличится в объеме.

8. Вишни смешайте с крахмалом – это поможет сохранить сок внутри выпечки.

9. Сформируйте рогалики

10. Тесто поделите на три части. Каждую раскатайте в круг и разрежьте на 12 секторов. На широкий край каждого кусочка выложите немного вишен и сверните рогалик.

11 Выложите рогалики на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в разогретой духовке при температуре 200°C примерно 20 минут до румяной корочки.

12. Как только достали рогалики из духовки, обваляйте их в сахарной пудре.

