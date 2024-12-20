Рождественские пончики с чесноком: как приготовить пышное тесто, чтобы оно сразу поднялось
Пончики – это второе по статусу блюдо после кутьи, которое обязательно должно находиться на столе во время празднования Рождества. Этот вид выпечки символизирует беззаботную жизнь и облатает невероятным вкусом. Пончики могут готовиться как со сладкой начинкой, так и с чесноком.
Рецептом последних в Instagram поделился фудблогер Эдуард Насыров. Готовя по его рецепту, вы от рождественских пончиков все останутся в восторге.
Ингредиенты
- Мука – 600 гр
- Молоко – 400 мл
- Дрожжи – 25 гр
- Сахар – 30 гр
- Масло растительное – 50 мл
- Яйцо – 1 шт
- Соль – щепотка
Дополнительные ингредиенты
- Чеснок – 4 зуб
- Укроп – пучок
- Сливочное масло – 100 гр
Способ приготовления
1. Смешиваем все ингредиенты в глубокой емкости и замешиваем тесто.
2. Накрываем полотенцем и откладываем в теплое место на 1 час.
3. Раскатываем тесто на вырезаем кружочки. Оставляем их подойти в течение 30 минут.
4. По желанию в пончики можно добавить сладкую начинку и обжарить. А можно сделать их солеными.
5. Обжариваем в масле до золотистости и выкладываем на бумажное полотенце.
6. Измельчаем укроп и чеснок. Присыпаем ими пончики поливаем растопленным сливочным маслом. Тщательно перемешиваем и подаем на стол.
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