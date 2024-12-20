Пончики – это второе по статусу блюдо после кутьи, которое обязательно должно находиться на столе во время празднования Рождества. Этот вид выпечки символизирует беззаботную жизнь и облатает невероятным вкусом. Пончики могут готовиться как со сладкой начинкой, так и с чесноком.

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Рецептом последних в Instagram поделился фудблогер Эдуард Насыров. Готовя по его рецепту, вы от рождественских пончиков все останутся в восторге.

Ингредиенты

Мука – 600 гр

Молоко – 400 мл

Дрожжи – 25 гр

Сахар – 30 гр

Масло растительное – 50 мл

Яйцо – 1 шт

Соль – щепотка

Дополнительные ингредиенты

Чеснок – 4 зуб

Укроп – пучок

Сливочное масло – 100 гр

Способ приготовления

1. Смешиваем все ингредиенты в глубокой емкости и замешиваем тесто.

2. Накрываем полотенцем и откладываем в теплое место на 1 час.

3. Раскатываем тесто на вырезаем кружочки. Оставляем их подойти в течение 30 минут.

4. По желанию в пончики можно добавить сладкую начинку и обжарить. А можно сделать их солеными.

5. Обжариваем в масле до золотистости и выкладываем на бумажное полотенце.

6. Измельчаем укроп и чеснок. Присыпаем ими пончики поливаем растопленным сливочным маслом. Тщательно перемешиваем и подаем на стол.

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