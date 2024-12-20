Рождественские пончики с чесноком: как приготовить пышное тесто, чтобы оно сразу поднялось

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Рождественские пончики с чесноком: как приготовить пышное тесто, чтобы оно сразу поднялось

Пончики – это второе по статусу блюдо после кутьи, которое обязательно должно находиться на столе во время празднования Рождества. Этот вид выпечки символизирует беззаботную жизнь и облатает невероятным вкусом. Пончики могут готовиться как со сладкой начинкой, так и с чесноком.

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Рецептом последних в Instagram поделился фудблогер Эдуард Насыров. Готовя по его рецепту, вы от рождественских пончиков все останутся в восторге.

Рождественские пончики с чесноком: как приготовить пышное тесто, чтобы оно сразу поднялось

Ингредиенты

  • Мука – 600 гр
  • Молоко – 400 мл
  • Дрожжи – 25 гр
  • Сахар – 30 гр
  • Масло растительное – 50 мл
  • Яйцо – 1 шт
  • Соль – щепотка

Дополнительные ингредиенты

  • Чеснок – 4 зуб
  • Укроп – пучок
  • Сливочное масло – 100 гр

Способ приготовления

1. Смешиваем все ингредиенты в глубокой емкости и замешиваем тесто.

Рождественские пончики с чесноком: как приготовить пышное тесто, чтобы оно сразу поднялось

2. Накрываем полотенцем и откладываем в теплое место на 1 час.

3. Раскатываем тесто на вырезаем кружочки. Оставляем их подойти в течение 30 минут.

Рождественские пончики с чесноком: как приготовить пышное тесто, чтобы оно сразу поднялось

4. По желанию в пончики можно добавить сладкую начинку и обжарить. А можно сделать их солеными.

5. Обжариваем в масле до золотистости и выкладываем на бумажное полотенце.

Рождественские пончики с чесноком: как приготовить пышное тесто, чтобы оно сразу поднялось

6. Измельчаем укроп и чеснок. Присыпаем ими пончики поливаем растопленным сливочным маслом. Тщательно перемешиваем и подаем на стол.

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