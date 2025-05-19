Пышная творожная запеканка с ягодами и йогуртом: делимся простым рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
762
Пышная творожная запеканка с ягодами и йогуртом: делимся простым рецептом

Пышная творожная запеканка – выпечка, которая точно понравится и детям, и взрослым. Для начинки прекрасно подойдут свежие или замороженные ягоды. Для того, чтобы вкус был нежным, а текствра воздушной, используйте йогурт.

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Идея приготовления воздушной творожной запеканки с ягодами и йогуртом опубликована на странице фудблогера annet days в Instagram. После приготовления запеканку стоит оставить стабилизироваться на 3 часа для лучшего вкуса.

Пышная творожная запеканка с ягодами и йогуртом: делимся простым рецептом

Ингредиенты:

  • крем-сыр – 500 г
  • йогурт – 300 г
  • яйца – 4 шт.
  • сахар – 80 г
  • соль – щепотка
  • ягоды
  • масло для смазывания формы
  • смесь для сырника – 1 пачка (с надписью сырник)

Способ приготовления:

Пышная творожная запеканка с ягодами и йогуртом: делимся простым рецептом

1. Яйца, соль и сахар взбить миксером до пышной массы 3-4 минуты.

2. Добавить остальные ингредиенты и на низких оборотах соединить все.

Пышная творожная запеканка с ягодами и йогуртом: делимся простым рецептом

3. Если заметили комочки, можно дополнительно взбить массу погружным блендером.

4. Форму смазать маслом.

Пышная творожная запеканка с ягодами и йогуртом: делимся простым рецептом

5. Выложить запеканку, поверх насыпать ягодки равномерным слоем.

Пышная творожная запеканка с ягодами и йогуртом: делимся простым рецептом

6. По желанию посыпать немного сахаром.

Пышная творожная запеканка с ягодами и йогуртом: делимся простым рецептом

7. Выпекать час при температуре 180 градусов.

8. Оставить стабилизироваться 2-3 часа.

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