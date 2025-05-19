Пышная творожная запеканка – выпечка, которая точно понравится и детям, и взрослым. Для начинки прекрасно подойдут свежие или замороженные ягоды. Для того, чтобы вкус был нежным, а текствра воздушной, используйте йогурт.

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Идея приготовления воздушной творожной запеканки с ягодами и йогуртом опубликована на странице фудблогера annet days в Instagram. После приготовления запеканку стоит оставить стабилизироваться на 3 часа для лучшего вкуса.

Ингредиенты:

крем-сыр – 500 г

йогурт – 300 г

яйца – 4 шт.

сахар – 80 г

соль – щепотка

ягоды

масло для смазывания формы

смесь для сырника – 1 пачка (с надписью сырник)

Способ приготовления:

1. Яйца, соль и сахар взбить миксером до пышной массы 3-4 минуты.

2. Добавить остальные ингредиенты и на низких оборотах соединить все.

3. Если заметили комочки, можно дополнительно взбить массу погружным блендером.

4. Форму смазать маслом.

5. Выложить запеканку, поверх насыпать ягодки равномерным слоем.

6. По желанию посыпать немного сахаром.

7. Выпекать час при температуре 180 градусов.

8. Оставить стабилизироваться 2-3 часа.

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