Рыхлые морковно-апельсиновые кексы к чаю: получится очень вкусно

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Кексы – один из самых простых вариантов выпечки к чаю. Для теста используйте сочную морковь, а также цитрусы. Из элементарных ингредиентов получится действительно вкусный и воздушный десерт.

Идея приготовления воздушных морковно-апельсиновых кексов к чаю опубликована на странице фудблогера yuliia mikulich в Instagram.

Ингредиенты для 8 шт:

  • яйцо – 1 шт. (50 г)
  • сахар – 90 г
  • ванильный сахар – 10 г
  • щепотка соли
  • корица – 1/2 ч.л.
  • масло – 60 г
  • молоко – 75 г
  • мука – 170 г
  • разрыхлитель – 1,5 ч.л.
  • цедра апельсина – 1/2-1 ч.л.
  • морковь – 80 г (вес очищенной)

Способ приготовления:

1. Яйцо взбейте миксером с сахаром, ванильным сахаром, щепоткой соли и корицей до светлой, пышной массы.

2. Добавьте масло и молоко, перемешайте массу до однородности.

3. Добавьте муку и разрыхлитель. Перемешайте тесто до однородности.

4. Морковь натрите на мелкой терке, немного отожмите сок и добавьте в тесто. Также добавьте измельченную цедру. Перемешайте тесто, чтобы морковь и цедра распределились.

5. Духовку разогрейте до 180 С.

6. Выложите тесто в формочки.

7. Выпекайте кексы около 25 мин. Готовность проверяйте зубочисткой.

