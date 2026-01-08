Рыхлые морковно-апельсиновые кексы к чаю: получится очень вкусно
Кексы – один из самых простых вариантов выпечки к чаю. Для теста используйте сочную морковь, а также цитрусы. Из элементарных ингредиентов получится действительно вкусный и воздушный десерт.
Идея приготовления воздушных морковно-апельсиновых кексов к чаю опубликована на странице фудблогера yuliia mikulich в Instagram.
Ингредиенты для 8 шт:
- яйцо – 1 шт. (50 г)
- сахар – 90 г
- ванильный сахар – 10 г
- щепотка соли
- корица – 1/2 ч.л.
- масло – 60 г
- молоко – 75 г
- мука – 170 г
- разрыхлитель – 1,5 ч.л.
- цедра апельсина – 1/2-1 ч.л.
- морковь – 80 г (вес очищенной)
Способ приготовления:
1. Яйцо взбейте миксером с сахаром, ванильным сахаром, щепоткой соли и корицей до светлой, пышной массы.
2. Добавьте масло и молоко, перемешайте массу до однородности.
3. Добавьте муку и разрыхлитель. Перемешайте тесто до однородности.
4. Морковь натрите на мелкой терке, немного отожмите сок и добавьте в тесто. Также добавьте измельченную цедру. Перемешайте тесто, чтобы морковь и цедра распределились.
5. Духовку разогрейте до 180 С.
6. Выложите тесто в формочки.
7. Выпекайте кексы около 25 мин. Готовность проверяйте зубочисткой.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: