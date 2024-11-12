Рыхлые творожные булочки с вишневой начинкой: вкусная выпечка к чаю

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
2 минуты
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Рыхлые творожные булочки с вишневой начинкой: вкусная выпечка к чаю

С наступлением осени особую популярность набирает ароматный согревающий чай, который по возвращении с холодной погоды домой дарит ощущение уюта. А разнообразная домашняя выпечка дополняет эти ощущения и значительно улучшает настроение.

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Фудблогер с ником alionakarpiuk в Instagram рассказала, как приготовить рыхлые творожные булочки, которые будут идеально смаковать к чаю. Лучше всего, по ее мнению, к ним подойдет вишневая начинка.

Рыхлые творожные булочки с вишневой начинкой: вкусная выпечка к чаю

Ингредиенты

  • Мука – 650-700 гр
  • Соль – щепотка
  • Кисломолочный творог – 200 гр
  • Сахар – 120 гр
  • Ванильный сахар – 16 гр
  • Молоко 3,2% теплое – 300 мл
  • Яйца – 2 шт
  • Сухие дрожжи – 1 уп
  • Сливочное масло растопленное – 80 гр
  • Желток – для смазки

Ингредиенты для крошки

  • Мука – 40-50 гр
  • Сахар – 50 гр
  • Масло – 20 гр

Способ приготовления

1. К теплому молоку добавляем яйца, сахар, творог, растопленное масло и сухие дрожжи. Перемешиваем.

Рыхлые творожные булочки с вишневой начинкой: вкусная выпечка к чаю

2. Добавляем муку и замешиваем тесто.

Рыхлые творожные булочки с вишневой начинкой: вкусная выпечка к чаю

3. Тесто накрываем пленкой и ставим в теплое место на 1 час.

4. Формируем шарики из теста и выкладываем в форму для выпечки, застеленную пергаментом.

5. Смазываем тесто желтком.

Рыхлые творожные булочки с вишневой начинкой: вкусная выпечка к чаю

6. Готовим крошку, растирая все ингредиенты руками.

7. Присыпаем булочки крошкой.

Рыхлые творожные булочки с вишневой начинкой: вкусная выпечка к чаю

8. Выпекаем при 180 градусах в течение 30 минут.

9. Даем остыть в течение 15 минут и подаем на стол.

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