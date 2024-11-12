С наступлением осени особую популярность набирает ароматный согревающий чай, который по возвращении с холодной погоды домой дарит ощущение уюта. А разнообразная домашняя выпечка дополняет эти ощущения и значительно улучшает настроение.

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Фудблогер с ником alionakarpiuk в Instagram рассказала, как приготовить рыхлые творожные булочки, которые будут идеально смаковать к чаю. Лучше всего, по ее мнению, к ним подойдет вишневая начинка.

Ингредиенты

Мука – 650-700 гр

Соль – щепотка

Кисломолочный творог – 200 гр

Сахар – 120 гр

Ванильный сахар – 16 гр

Молоко 3,2% теплое – 300 мл

Яйца – 2 шт

Сухие дрожжи – 1 уп

Сливочное масло растопленное – 80 гр

Желток – для смазки

Ингредиенты для крошки

Мука – 40-50 гр

Сахар – 50 гр

Масло – 20 гр

Способ приготовления

1. К теплому молоку добавляем яйца, сахар, творог, растопленное масло и сухие дрожжи. Перемешиваем.

2. Добавляем муку и замешиваем тесто.

3. Тесто накрываем пленкой и ставим в теплое место на 1 час.

4. Формируем шарики из теста и выкладываем в форму для выпечки, застеленную пергаментом.

5. Смазываем тесто желтком.

6. Готовим крошку, растирая все ингредиенты руками.

7. Присыпаем булочки крошкой.

8. Выпекаем при 180 градусах в течение 30 минут.

9. Даем остыть в течение 15 минут и подаем на стол.

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