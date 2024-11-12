Рыхлые творожные булочки с вишневой начинкой: вкусная выпечка к чаю
С наступлением осени особую популярность набирает ароматный согревающий чай, который по возвращении с холодной погоды домой дарит ощущение уюта. А разнообразная домашняя выпечка дополняет эти ощущения и значительно улучшает настроение.
Фудблогер с ником alionakarpiuk в Instagram рассказала, как приготовить рыхлые творожные булочки, которые будут идеально смаковать к чаю. Лучше всего, по ее мнению, к ним подойдет вишневая начинка.
Ингредиенты
- Мука – 650-700 гр
- Соль – щепотка
- Кисломолочный творог – 200 гр
- Сахар – 120 гр
- Ванильный сахар – 16 гр
- Молоко 3,2% теплое – 300 мл
- Яйца – 2 шт
- Сухие дрожжи – 1 уп
- Сливочное масло растопленное – 80 гр
- Желток – для смазки
Ингредиенты для крошки
- Мука – 40-50 гр
- Сахар – 50 гр
- Масло – 20 гр
Способ приготовления
1. К теплому молоку добавляем яйца, сахар, творог, растопленное масло и сухие дрожжи. Перемешиваем.
2. Добавляем муку и замешиваем тесто.
3. Тесто накрываем пленкой и ставим в теплое место на 1 час.
4. Формируем шарики из теста и выкладываем в форму для выпечки, застеленную пергаментом.
5. Смазываем тесто желтком.
6. Готовим крошку, растирая все ингредиенты руками.
7. Присыпаем булочки крошкой.
8. Выпекаем при 180 градусах в течение 30 минут.
9. Даем остыть в течение 15 минут и подаем на стол.
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