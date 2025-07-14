Рыхлые творожные пончики к чаю: делимся рецептом теста, которое не впитывает масло

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Рыхлые творожные пончики к чаю: делимся рецептом теста, которое не впитывает масло

Домашние творожные пончики – любимый десерт к чаю во многих семьях. Изделия нужно просто пожарить, с чем быстро справится каждая хозяйка. Главное – правильно сделать тесто, которое не будет впитывать масло.

Идея приготовления воздушных домашних пончиков из творога опубликована на странице фудблогера Валентины с ником valway ka в Instagram. В конце уже на холодные изделия добавьте сахарную пудру.

Рыхлые творожные пончики к чаю: делимся рецептом теста, которое не впитывает масло

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 2 ст.л.
  • ванильный сахар – 1 упаковка
  • соль – щепотка
  • творог – 300 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • мука – 220-250 г муки

Способ приготовления:

Рыхлые творожные пончики к чаю: делимся рецептом теста, которое не впитывает масло

1. Яйца с сахаром и солью взбить.

2. Добавить творог.

Рыхлые творожные пончики к чаю: делимся рецептом теста, которое не впитывает масло

3. Перемешать, добавить разрыхлитель и постепенно добавить муку. Тесто должно быть слегка липкое

4. Разделить на части и сформировать колбаску.

Рыхлые творожные пончики к чаю: делимся рецептом теста, которое не впитывает масло

5. Поделить на кусочки.

Рыхлые творожные пончики к чаю: делимся рецептом теста, которое не впитывает масло

6. Сформировать пончики.

7. Масло хорошо нагреть.

Рыхлые творожные пончики к чаю: делимся рецептом теста, которое не впитывает масло

8. Обжарить по несколько штук до румянца.

9. Готовые пончики выложить на бумажное полотенце.

Рыхлые творожные пончики к чаю: делимся рецептом теста, которое не впитывает масло

10. Холодные изделия посыпать пудрой.

Рыхлые творожные пончики к чаю: делимся рецептом теста, которое не впитывает масло

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