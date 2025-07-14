Домашние творожные пончики – любимый десерт к чаю во многих семьях. Изделия нужно просто пожарить, с чем быстро справится каждая хозяйка. Главное – правильно сделать тесто, которое не будет впитывать масло.

Идея приготовления воздушных домашних пончиков из творога опубликована на странице фудблогера Валентины с ником valway ka в Instagram. В конце уже на холодные изделия добавьте сахарную пудру.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сахар – 2 ст.л.

ванильный сахар – 1 упаковка

соль – щепотка

творог – 300 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

мука – 220-250 г муки

Способ приготовления:

1. Яйца с сахаром и солью взбить.

2. Добавить творог.

3. Перемешать, добавить разрыхлитель и постепенно добавить муку. Тесто должно быть слегка липкое

4. Разделить на части и сформировать колбаску.

5. Поделить на кусочки.

6. Сформировать пончики.

7. Масло хорошо нагреть.

8. Обжарить по несколько штук до румянца.

9. Готовые пончики выложить на бумажное полотенце.

10. Холодные изделия посыпать пудрой.

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