Шарлотка – самый популярный осенний пирог. В основе такой выпечки сочные яблоки, которые прекрасно сочетаются с рыхлым и нежным тестом. А для того, чтобы достичь идеального результата, стоит воспользоваться следующей технологией.

Идея приготовления идеальной домашней шарлотки опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

мука (пшеничная или рисовая) – 160 г

сахар – 150 г + 10 г ванильного сахара

соль – щепотка

разрыхлитель – 3-4 г

яблоки – 350 г + корица (по желанию)

Способ приготовления:

1. В тарелку разбить яйца.

2. Всыпать сахар и ванильный сахар, добавить щепотку соли.

3. Миксером взбить яйца до пышной пены – это должно занять 6-8 минут.

4. К взбитой массе добавить муку с разрыхлителем и осторожно вымешать венчиком.

5. Стенки формы для выпечки смазать маслом, застелить пергаментом.

6. Выложить нарезанные дольками яблоки. Залить сверху тесто. Пристучать 8-10 раз формой по поверхности, чтобы тесто хорошо распределилось.

7. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.

8. Дать остыть и присыпать сахарной пудрой.

