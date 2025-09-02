Самая вкусная яблочная шарлотка: как приготовить идеально пышное тесто и в меру сладкую начинку
Шарлотка – самый популярный осенний пирог. В основе такой выпечки сочные яблоки, которые прекрасно сочетаются с рыхлым и нежным тестом. А для того, чтобы достичь идеального результата, стоит воспользоваться следующей технологией.
Идея приготовления идеальной домашней шарлотки опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- мука (пшеничная или рисовая) – 160 г
- сахар – 150 г + 10 г ванильного сахара
- соль – щепотка
- разрыхлитель – 3-4 г
- яблоки – 350 г + корица (по желанию)
Способ приготовления:
1. В тарелку разбить яйца.
2. Всыпать сахар и ванильный сахар, добавить щепотку соли.
3. Миксером взбить яйца до пышной пены – это должно занять 6-8 минут.
4. К взбитой массе добавить муку с разрыхлителем и осторожно вымешать венчиком.
5. Стенки формы для выпечки смазать маслом, застелить пергаментом.
6. Выложить нарезанные дольками яблоки. Залить сверху тесто. Пристучать 8-10 раз формой по поверхности, чтобы тесто хорошо распределилось.
7. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.
8. Дать остыть и присыпать сахарной пудрой.
