Самса с мясом без вымешивания теста: из чего приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
225
Самса с мясом – очень сытная и вкусная выпечка. Вы сможете легко приготовить ее даже без вымешивания теста. Для этого вам понадобится универсальная и простая основа.

Идея приготовления самсы из теста фило опубликована на странице фудблогера marinka komar farmasi в Instagram.

Ингредиенты:

  • тесто Фило
  • куриное филе – 500 г
  • лук
  • сулугуни или любой твердый сыр – 100 г
  • творог – 100 г кисломолочный сыр – 100 г
  • яйцо – 2 шт.
  • соль, специи
  • кунжут

Способ приготовления:

1. Лук порезать на кубики.

2. Поджарить немного на растительном масле.

3. Филе порезать мелким кубиком или можно взять куриный фарш.

4. Смешать филе, лук, яйцо, творог, натертый твердый сыр, соль, специи.

5. Сложить лист теста фило втрое.

6. Смазать начинкой, завернуть треугольничком.

7. Сложить на пергамент, смазать взбитым яйцом, присыпать кунжутом. И выпекать при t 180C 30-40 мин.

