Самые вкусные домашние рогалики к чаю: готовятся элементарно
Домашние рогалики – идеальная выпечка для семейного чаепития. В основе такого десерта нежное творожное тесто. После приготовления обваляйте готовые изделия в сахаре – получится очень красиво и вкусно.
Идея приготовления вкусных домашних рогаликов к чаю опубликована на странице фудблогера yuliia mikulich в Instagram.
Ингредиенты:
- творог кисломолочный – 135 г
- масло – 70 г
- сахар – 40 г
- ванильный сахар – 1 ч.л.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- сода – 1/4 ч.л.
- мука – 110 г
- сахар для обвалки
Способ приготовления:
1.Сыр перетереть через сито.
2. Мягкое масло взбить с сахаром и ванильным сахаром.
3. Добавить к маслу творог, хорошо взбить массу.
4. Далее добавить разрыхлитель, соду и частями всыпать муку.
5. Замесить нелипкое тесто и положить его в холодильник на 30 минут.
6. охлажденное тесто раскатать в круг диаметром 35 см (рабочую поверхность и тесто посыпайте мукой).
7. Разрезать круг на 16 сегментов.
8. Смазать каждый сегмент нутеллой, сформировать рогалики.
9. Противень застелить бумагой.
10. Обвалять рогалики в сахаре и выложить их на противень.
11. Выпекать рогалики при температуре 180 градусов около 15-18 минут до румяности. После выпекания охладить.
