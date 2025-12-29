Самые вкусные домашние рогалики к чаю: готовятся элементарно

Домашние рогалики – идеальная выпечка для семейного чаепития. В основе такого десерта нежное творожное тесто. После приготовления обваляйте готовые изделия в сахаре – получится очень красиво и вкусно.

Идея приготовления вкусных домашних рогаликов к чаю опубликована на странице фудблогера yuliia mikulich в Instagram.

Ингредиенты:

  • творог кисломолочный – 135 г
  • масло – 70 г
  • сахар – 40 г
  • ванильный сахар – 1 ч.л.
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • сода – 1/4 ч.л.
  • мука – 110 г
  • сахар для обвалки

Способ приготовления:

1.Сыр перетереть через сито.

2. Мягкое масло взбить с сахаром и ванильным сахаром.

3. Добавить к маслу творог, хорошо взбить массу.

4. Далее добавить разрыхлитель, соду и частями всыпать муку.

5. Замесить нелипкое тесто и положить его в холодильник на 30 минут.

6. охлажденное тесто раскатать в круг диаметром 35 см (рабочую поверхность и тесто посыпайте мукой).

7. Разрезать круг на 16 сегментов.

8. Смазать каждый сегмент нутеллой, сформировать рогалики.

9. Противень застелить бумагой.

10. Обвалять рогалики в сахаре и выложить их на противень.

11. Выпекать рогалики при температуре 180 градусов около 15-18 минут до румяности. После выпекания охладить.

