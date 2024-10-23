Самый популярный яблочный пирог, который переплюнул шарлотку: называется "Невидимка"
"Невидимка" – пирог, о котором знает каждая хозяйка. От классической шарлотки отличается влажной и нежной текстурой. Тесто просто тает во рту и оставляет удачное послевкусие.
Идея приготовления влажного яблочного пирога "Невидимка" опубликована на странице фудблогера Ирины с ником recipes ira в Instagram. Это именно тот десерт, которого всегда не хватает дома к чаю.
Ингредиенты:
- яблоки – 900 г (700 в чистом виде)
- мука – 70 г (примерно 0,5 стакана объемом 200 мл)
- молоко – 100 мл
- яйца – 2 шт.
- сахар – 50 г
- ванильный сахар – 1 ч.л. (не обязательно)
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- соль – 1 щепотка
- оливковое масло – 20 г
- лимон (сок и цедра) – 20 мл.
Способ приготовления:
1. Яблоки мелко нарезать (можно на терке для шинковки капусты или обычным ножом).
2. Все ингредиенты смешать поочередно. Можно выкладывать яблоки и заливать тестом, а можно засыпать яблоки в тесто, смешать и выложить на пергамент.
3. Добавить цедру 0,5 лимона и полить лимонным соком.
4. Поставить в хорошо разогретую духовку до 180 градусов.
5. Выпекать 40-50 минут.
6. Дать стабилизироваться в холодильнике.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: