Самый популярный яблочный пирог, который переплюнул шарлотку: называется "Невидимка"

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Самый популярный яблочный пирог, который переплюнул шарлотку: называется 'Невидимка'

"Невидимка" – пирог, о котором знает каждая хозяйка. От классической шарлотки отличается влажной и нежной текстурой. Тесто просто тает во рту и оставляет удачное послевкусие.

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Идея приготовления влажного яблочного пирога "Невидимка" опубликована на странице фудблогера Ирины с ником recipes ira в Instagram. Это именно тот десерт, которого всегда не хватает дома к чаю.

Самый популярный яблочный пирог, который переплюнул шарлотку: называется ''Невидимка''

Ингредиенты:

  • яблоки – 900 г (700 в чистом виде)
  • мука – 70 г (примерно 0,5 стакана объемом 200 мл)
  • молоко – 100 мл
  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 50 г
  • ванильный сахар – 1 ч.л. (не обязательно)
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • соль – 1 щепотка
  • оливковое масло – 20 г
  • лимон (сок и цедра) – 20 мл.

Способ приготовления:

Самый популярный яблочный пирог, который переплюнул шарлотку: называется ''Невидимка''

1. Яблоки мелко нарезать (можно на терке для шинковки капусты или обычным ножом).

Самый популярный яблочный пирог, который переплюнул шарлотку: называется ''Невидимка''

2. Все ингредиенты смешать поочередно. Можно выкладывать яблоки и заливать тестом, а можно засыпать яблоки в тесто, смешать и выложить на пергамент.

Самый популярный яблочный пирог, который переплюнул шарлотку: называется ''Невидимка''

3. Добавить цедру 0,5 лимона и полить лимонным соком.

Самый популярный яблочный пирог, который переплюнул шарлотку: называется ''Невидимка''

4. Поставить в хорошо разогретую духовку до 180 градусов.

5. Выпекать 40-50 минут.

Самый популярный яблочный пирог, который переплюнул шарлотку: называется ''Невидимка''

6. Дать стабилизироваться в холодильнике.

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