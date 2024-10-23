"Невидимка" – пирог, о котором знает каждая хозяйка. От классической шарлотки отличается влажной и нежной текстурой. Тесто просто тает во рту и оставляет удачное послевкусие.

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Идея приготовления влажного яблочного пирога "Невидимка" опубликована на странице фудблогера Ирины с ником recipes ira в Instagram. Это именно тот десерт, которого всегда не хватает дома к чаю.

Ингредиенты:

яблоки – 900 г (700 в чистом виде)

мука – 70 г (примерно 0,5 стакана объемом 200 мл)

молоко – 100 мл

яйца – 2 шт.

сахар – 50 г

ванильный сахар – 1 ч.л. (не обязательно)

разрыхлитель – 1 ч.л.

соль – 1 щепотка

оливковое масло – 20 г

лимон (сок и цедра) – 20 мл.

Способ приготовления:

1. Яблоки мелко нарезать (можно на терке для шинковки капусты или обычным ножом).

2. Все ингредиенты смешать поочередно. Можно выкладывать яблоки и заливать тестом, а можно засыпать яблоки в тесто, смешать и выложить на пергамент.

3. Добавить цедру 0,5 лимона и полить лимонным соком.

4. Поставить в хорошо разогретую духовку до 180 градусов.

5. Выпекать 40-50 минут.

6. Дать стабилизироваться в холодильнике.

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