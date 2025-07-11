Для того, чтобы не вымешивать и не раскатывать тесто для штруделя, используйте для основы обычный лаваш. Он прекрасно сочетается с сочными вишнями, а также творогом. И запекается такой десерт очень быстро.

Идея приготовления сладкого вишневого штруделя из лавша к чаю опубликована на странице фудблогера Юлии Федоренко (fedorenko pp) в Instagram. Идеально для семейного чаепития.

Ингредиенты:

лаваш – 80 г

творог кисломолочный – 180 г

сахарозаменитель

яйцо – 1 шт.

вишня – 200 г

миндальные лепестки 5 г

Способ приготовления:

1. Творог кисломолочный, сахарозаменитель и белок перемешать.

2. На лаваш намазать сырную массу.

3. Выложить вишни.

4. Завернуть в рулет.

5. Смазать желтком и посыпать миндальными лепестками.

6. Поставить в духовку на 20-30 минут при температуре 180 градусов.

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