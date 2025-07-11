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Самый простой рецепт штруделя с вишнями: возьмите вместо теста обычный лаваш
Для того, чтобы не вымешивать и не раскатывать тесто для штруделя, используйте для основы обычный лаваш. Он прекрасно сочетается с сочными вишнями, а также творогом. И запекается такой десерт очень быстро.
Идея приготовления сладкого вишневого штруделя из лавша к чаю опубликована на странице фудблогера Юлии Федоренко (fedorenko pp) в Instagram. Идеально для семейного чаепития.
Ингредиенты:
- лаваш – 80 г
- творог кисломолочный – 180 г
- сахарозаменитель
- яйцо – 1 шт.
- вишня – 200 г
- миндальные лепестки 5 г
Способ приготовления:
1. Творог кисломолочный, сахарозаменитель и белок перемешать.
2. На лаваш намазать сырную массу.
3. Выложить вишни.
4. Завернуть в рулет.
5. Смазать желтком и посыпать миндальными лепестками.
6. Поставить в духовку на 20-30 минут при температуре 180 градусов.
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