Самый простой рецепт штруделя с вишнями: возьмите вместо теста обычный лаваш

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
384
Самый простой рецепт штруделя с вишнями: возьмите вместо теста обычный лаваш

Для того, чтобы не вымешивать и не раскатывать тесто для штруделя, используйте для основы обычный лаваш. Он прекрасно сочетается с сочными вишнями, а также творогом. И запекается такой десерт очень быстро.

Идея приготовления сладкого вишневого штруделя из лавша к чаю опубликована на странице фудблогера Юлии Федоренко (fedorenko pp) в Instagram. Идеально для семейного чаепития.

Самый простой рецепт штруделя с вишнями: возьмите вместо теста обычный лаваш

Ингредиенты:

  • лаваш – 80 г
  • творог кисломолочный – 180 г
  • сахарозаменитель
  • яйцо – 1 шт.
  • вишня – 200 г
  • миндальные лепестки 5 г

Способ приготовления:

Самый простой рецепт штруделя с вишнями: возьмите вместо теста обычный лаваш

1. Творог кисломолочный, сахарозаменитель и белок перемешать.

Самый простой рецепт штруделя с вишнями: возьмите вместо теста обычный лаваш

2. На лаваш намазать сырную массу.

3. Выложить вишни.

Самый простой рецепт штруделя с вишнями: возьмите вместо теста обычный лаваш

4. Завернуть в рулет.

Самый простой рецепт штруделя с вишнями: возьмите вместо теста обычный лаваш

5. Смазать желтком и посыпать миндальными лепестками.

Самый простой рецепт штруделя с вишнями: возьмите вместо теста обычный лаваш

6. Поставить в духовку на 20-30 минут при температуре 180 градусов.

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