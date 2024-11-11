Самый вкусный чизкейк, который будет просто таять во рту: простой пошаговый рецепт
Чизкейк – один из самых популярных десертов в мире. Его подают в самых дорогих ресторанах мира, а также готовят дома.
Фудблогер с ником valeriia.cooking в Instagram рассказала, как приготовить самый вкусный чизкейк на собственной кухне. Если следовать ее пошаговой инструкции, чизкейк будет просто таять во рту.
Ингредиенты на форму 20 см
- Печенье песочное – 280 гр
- Масло сливочное – 110 гр
- Сливочный сыр – 400 гр
- Яйца – 2 шт
- Сметана от 20% – 200 гр
- Сливки 33% – 150 мл
- Сахарная пудра – 150 гр
- Сок лайма – 2 ст.л.
- Крахмал кукурузный – 2 ст.л.
Способ приготовления
1. К измельченному печенью добавляем растопленное масло, перемешиваем и выкладываем в форму, дно которой застелено пергаментом.
2. Утрамбовываем плотно дно и делаем бортики.
3. К сливочному сыру добавляем сметану, яйца, сахарную пудру, все хорошо перемешиваем венчиком до однородной массы.
4. Добавляем сливки, сок лайма и кукурузный крахмал, хорошо перемешиваем.
5. Выливаем основание в форму с печеньем и разравниваем.
6. На низ духовки ставим жаропрочную емкость с кипятком.
7. Выпекаем чизкейк при 180° в течение 30 мин, затем убавляем до 150° и выпекаем еще 30 мин.
8. По прошествии времени немного приоткрыть духовку и оставить чизкейк охлаждаться в духовке.
9. Отправить в холодильник на ночь.
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