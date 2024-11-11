Чизкейк – один из самых популярных десертов в мире. Его подают в самых дорогих ресторанах мира, а также готовят дома.

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Фудблогер с ником valeriia.cooking в Instagram рассказала, как приготовить самый вкусный чизкейк на собственной кухне. Если следовать ее пошаговой инструкции, чизкейк будет просто таять во рту.

Ингредиенты на форму 20 см

Печенье песочное – 280 гр

Масло сливочное – 110 гр

Сливочный сыр – 400 гр

Яйца – 2 шт

Сметана от 20% – 200 гр

Сливки 33% – 150 мл

Сахарная пудра – 150 гр

Сок лайма – 2 ст.л.

Крахмал кукурузный – 2 ст.л.

Способ приготовления

1. К измельченному печенью добавляем растопленное масло, перемешиваем и выкладываем в форму, дно которой застелено пергаментом.

2. Утрамбовываем плотно дно и делаем бортики.

3. К сливочному сыру добавляем сметану, яйца, сахарную пудру, все хорошо перемешиваем венчиком до однородной массы.

4. Добавляем сливки, сок лайма и кукурузный крахмал, хорошо перемешиваем.

5. Выливаем основание в форму с печеньем и разравниваем.

6. На низ духовки ставим жаропрочную емкость с кипятком.

7. Выпекаем чизкейк при 180° в течение 30 мин, затем убавляем до 150° и выпекаем еще 30 мин.

8. По прошествии времени немного приоткрыть духовку и оставить чизкейк охлаждаться в духовке.

9. Отправить в холодильник на ночь.

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