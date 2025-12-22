Самый вкусный десерт на Новый год: рецепт с мандаринами и шоколадом
Для того, чтобы приготовить вкусный десерт на Новый год, совсем не обязательно что-то выпекать. Соедините мандарины с шоколадом, а также с нежной молочной массой. Все прекрасно застывает в формочка и вы получите не только вкусный, но и очень красивый десерт.
Идея приготовления вкусного мандаринового десерта без выпечки на Новый год опубликована на странице фудблогера yummy.lera в Instagram.
Ингредиенты:
- 120 г шоколада ⠀ ⠀ ⠀
Ингредиенты для сливочного слоя:
- 4 г желатина + 20 мл. воды
- 200 мл. сливок 20%
- 20 г сахара
- 10 г ванильного сахара ⠀ ⠀ ⠀
Для мандаринового слоя:
- 3 г желатина + 15 мл. воды
- 150 мл. мандаринового сока (3-4 мандаринки)
- 5 г сахара (по необходимости) ⠀ ⠀
Способ приготовления:
1. Для шоколадной основы 100 г шоколада растопить в микроволновке импульсами по 15 секунд (каждый раз достать и перемешать) или на водяной бане.
2. Добавить 20 г шоколада и тщательно перемешать.
3. Смазать силиконовые формы и убрать в холодильник до полного застывания. ⠀ ⠀
4. Для сливочного слоя желатин залить холодной водой и оставить на 15 минут.
5. К сливкам добавить обычный и ванильный сахар и, помешивая, довести до кипения.
6. Выключить огонь, добавить набухший желатин и перемешать до его растворения.
7. Полностью охладить и налить в силиконовые формы с шоколадом.
8. Убрать в холодильник до застывания.
⠀ ⠀
9. Для мандаринового слоя желатин залить холодной водой и оставить набухать на 15 минут.
10. Любым удобным способом из мандаринов выжать сок и процедить через сито – нам нужно 150 мл.
11. При необходимости, добавить сахар и, помешивая, довести до кипения.
12. Выключить огонь, добавить набухший желатин и перемешать до его растворения.
13. Дать полностью остыть и налить сверху на сливочный слой.
14. Убрать в холодильник до застывания. ⠀ ⠀
15. Вынуть десерт из форм и подавать.
