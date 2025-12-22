Для того, чтобы приготовить вкусный десерт на Новый год, совсем не обязательно что-то выпекать. Соедините мандарины с шоколадом, а также с нежной молочной массой. Все прекрасно застывает в формочка и вы получите не только вкусный, но и очень красивый десерт.

Идея приготовления вкусного мандаринового десерта без выпечки на Новый год опубликована на странице фудблогера yummy.lera в Instagram.

Ингредиенты:

120 г шоколада ⠀ ⠀ ⠀

Ингредиенты для сливочного слоя:

4 г желатина + 20 мл. воды

200 мл. сливок 20%

20 г сахара

10 г ванильного сахара ⠀ ⠀ ⠀

Для мандаринового слоя:

3 г желатина + 15 мл. воды

150 мл. мандаринового сока (3-4 мандаринки)

5 г сахара (по необходимости) ⠀ ⠀

Способ приготовления:

1. Для шоколадной основы 100 г шоколада растопить в микроволновке импульсами по 15 секунд (каждый раз достать и перемешать) или на водяной бане.

2. Добавить 20 г шоколада и тщательно перемешать.

3. Смазать силиконовые формы и убрать в холодильник до полного застывания. ⠀ ⠀

4. Для сливочного слоя желатин залить холодной водой и оставить на 15 минут.

5. К сливкам добавить обычный и ванильный сахар и, помешивая, довести до кипения.

6. Выключить огонь, добавить набухший желатин и перемешать до его растворения.

7. Полностью охладить и налить в силиконовые формы с шоколадом.

8. Убрать в холодильник до застывания.

⠀ ⠀

9. Для мандаринового слоя желатин залить холодной водой и оставить набухать на 15 минут.

10. Любым удобным способом из мандаринов выжать сок и процедить через сито – нам нужно 150 мл.

11. При необходимости, добавить сахар и, помешивая, довести до кипения.

12. Выключить огонь, добавить набухший желатин и перемешать до его растворения.

13. Дать полностью остыть и налить сверху на сливочный слой.

14. Убрать в холодильник до застывания. ⠀ ⠀

15. Вынуть десерт из форм и подавать.

