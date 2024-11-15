Самый вкусный осенний кекс с черникой: рецепт от Лизы Глинской
Осень – время десертов и разнообразной выпечки. Эти блюда доставляют гастрономическое удовольствие, а невероятный аромат выпечки создает уют в доме.
Фудблогер Лиза Глинская в Instagram предложила рецепт приготовления вкуснейшего осеннего кекса с черникой. Кулинар утверждает, что технология приготовления достаточно проста и по силам каждому.
Ингредиенты для теста
- Мука – 180 гр
- Разрыхлитель – 8 гр
- Сливочное масло – 150 гр
- Сахар – 130 гр
- Яйца – 3 шт
- Цедра лимона
- Черника – 100 гр
Ингредиенты для сиропа
- Вода – 150 мл
- Сахар – 100 гр
Ингредиенты для шоколадной глазури
- Шоколад – 100 гр
- Масло растительное – 10 мл
- Вяленая вишня – 10 гр
Способ приготовления
1. Включите духовой шкаф на 170С.
2. Смажьте формы сливочным маслом и присыпьте тонким слоем муки.
3. Смешайте муку с разрыхлителем.
4. Взбейте сливочное масло с цедрой лимона до состояния масляной помадки, добавьте сахар, перемешайте, добавьте яйца и снова перемешайте.
5. Добавьте муку с разрыхлителем, перемешайте.
6. Добавьте чернику в тесто, перемешайте, разложите тесто формами – заполните на 2/3 высоты формы.
7. Поставьте на формы груз и отправьте в разогретую до 170С на 35-40 минут.
8. За это время приготовьте сироп. Смешайте ингредиенты, поставьте на плиту и доведите до кипения.
9. Извлеките кексы из формы, пока они горячие, и пропитайте их горячим сиропом.
10. Готовим глазурь. Растопите шоколад, добавьте растительное масло, перемешайте.
11. Добавьте ягоды, перемешайте.
12. Покройте глазурью кексы, поставьте на 10 минут в холодильник.
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