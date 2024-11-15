Самый вкусный осенний кекс с черникой: рецепт от Лизы Глинской

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Самый вкусный осенний кекс с черникой: рецепт от Лизы Глинской

Осень – время десертов и разнообразной выпечки. Эти блюда доставляют гастрономическое удовольствие, а невероятный аромат выпечки создает уют в доме.

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Фудблогер Лиза Глинская в Instagram предложила рецепт приготовления вкуснейшего осеннего кекса с черникой. Кулинар утверждает, что технология приготовления достаточно проста и по силам каждому.

Самый вкусный осенний кекс с черникой: рецепт от Лизы Глинской

Ингредиенты для теста

  • Мука – 180 гр
  • Разрыхлитель – 8 гр
  • Сливочное масло – 150 гр
  • Сахар – 130 гр
  • Яйца – 3 шт
  • Цедра лимона
  • Черника – 100 гр

Ингредиенты для сиропа

  • Вода – 150 мл
  • Сахар – 100 гр

Ингредиенты для шоколадной глазури

  • Шоколад – 100 гр
  • Масло растительное – 10 мл
  • Вяленая вишня – 10 гр

Способ приготовления

1. Включите духовой шкаф на 170С.

2. Смажьте формы сливочным маслом и присыпьте тонким слоем муки.

Самый вкусный осенний кекс с черникой: рецепт от Лизы Глинской

3. Смешайте муку с разрыхлителем.

4. Взбейте сливочное масло с цедрой лимона до состояния масляной помадки, добавьте сахар, перемешайте, добавьте яйца и снова перемешайте.

5. Добавьте муку с разрыхлителем, перемешайте.

Самый вкусный осенний кекс с черникой: рецепт от Лизы Глинской

6. Добавьте чернику в тесто, перемешайте, разложите тесто формами – заполните на 2/3 высоты формы.

7. Поставьте на формы груз и отправьте в разогретую до 170С на 35-40 минут.

8. За это время приготовьте сироп. Смешайте ингредиенты, поставьте на плиту и доведите до кипения.

9. Извлеките кексы из формы, пока они горячие, и пропитайте их горячим сиропом.

Самый вкусный осенний кекс с черникой: рецепт от Лизы Глинской

10. Готовим глазурь. Растопите шоколад, добавьте растительное масло, перемешайте.

11. Добавьте ягоды, перемешайте.

12. Покройте глазурью кексы, поставьте на 10 минут в холодильник.

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