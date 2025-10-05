Осень – это пора, когда хочется тепла, уюта и ароматной домашней выпечки. Если вы ищете рецепт, который сочетает простоту приготовления и изысканный вкус, попробуйте пирог с инжиром и камамбером. Нежное слоеное тесто, сливочный сыр и сладковатый инжир создают гармоничное сочетание текстур и вкусов. Такой пирог станет идеальным вариантом для домашнего обеда, праздничного стола или просто к ароматному чаю в кругу семьи.

Видео дня

Идея приготовления осеннего слоеного пирога с инжиром и камамберои опубликована на странице фудблогера pns anastasia в Instagram.

Ингредиенты:

слоеное тесто – 300 г

камамбер – 250 г

инжир – 6–8 шт. (в зависимости от размера)

яйцо – 1 шт.

орехи – любые на выбор (например, кешью, грецкие или миндаль)

мед по вкусу

Способ приготовления:

1. Разморозьте слоеное тесто (если нужно) и раскатайте в тонкий пласт. При желании сформируйте бортики, обрезав края.

2. Яйцо слегка взбейте и смажьте им основу теста и бортики, чтобы во время выпекания они приобрели аппетитный золотистый оттенок.

3. Нарежьте инжир кружочками, а камамбер – ломтиками.

4. Выложите ингредиенты слоями, чередуя фрукты и сыр.

5. Снова смажьте бортики яйцом и поставьте пирог в разогретую до 180°C духовку.

6. Выпекайте 20-25 минут, пока тесто станет румяным, а сыр нежно расплавится.

7. После выпекания украсьте пирог измельченными орехами и полейте медом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: