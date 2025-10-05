Самый вкусный осенний пирог на слоеном тесте: с инжиром и камамамбером
Осень – это пора, когда хочется тепла, уюта и ароматной домашней выпечки. Если вы ищете рецепт, который сочетает простоту приготовления и изысканный вкус, попробуйте пирог с инжиром и камамбером. Нежное слоеное тесто, сливочный сыр и сладковатый инжир создают гармоничное сочетание текстур и вкусов. Такой пирог станет идеальным вариантом для домашнего обеда, праздничного стола или просто к ароматному чаю в кругу семьи.
Идея приготовления осеннего слоеного пирога с инжиром и камамберои опубликована на странице фудблогера pns anastasia в Instagram.
Ингредиенты:
- слоеное тесто – 300 г
- камамбер – 250 г
- инжир – 6–8 шт. (в зависимости от размера)
- яйцо – 1 шт.
- орехи – любые на выбор (например, кешью, грецкие или миндаль)
- мед по вкусу
Способ приготовления:
1. Разморозьте слоеное тесто (если нужно) и раскатайте в тонкий пласт. При желании сформируйте бортики, обрезав края.
2. Яйцо слегка взбейте и смажьте им основу теста и бортики, чтобы во время выпекания они приобрели аппетитный золотистый оттенок.
3. Нарежьте инжир кружочками, а камамбер – ломтиками.
4. Выложите ингредиенты слоями, чередуя фрукты и сыр.
5. Снова смажьте бортики яйцом и поставьте пирог в разогретую до 180°C духовку.
6. Выпекайте 20-25 минут, пока тесто станет румяным, а сыр нежно расплавится.
7. После выпекания украсьте пирог измельченными орехами и полейте медом.
