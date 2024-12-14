Шарлотка по-новому: как приготовить рыхлое и нежное тесто на овсянке

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Шарлотка по-новому: как приготовить рыхлое и нежное тесто на овсянке

Шарлотка – это любимый многими десерт, который можно приготовить в новой интерпретации, сделав его не только вкусным, но и полезным. Добавление овсяных хлопьев в тесто делает текстуру выпечки нежной и пышной. Яблоки, корица и ваниль придают классическому рецепту приятный аромат и вкус. Этот вариант шарлотки станет отличной альтернативой традиционным десертам.

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Идея приготовления пышной овсяной шарлотки с яблоками опубликована на странице фудблогера с ником idei prikorma в Instagram. Простая в приготовлении она идеально подойдет как для семейного чаепития, так и для угощения гостей.

Шарлотка по-новому: как приготовить рыхлое и нежное тесто на овсянке

Ингредиенты:

  • кефир – 1 стакан
  • мука – 0,5 стакана
  • овсяные хлопья быстрого приготовления – 0,5 стакана
  • яблоки – 2 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • корица – щепотка
  • ваниль – щепотка

Способ приготовления:

Шарлотка по-новому: как приготовить рыхлое и нежное тесто на овсянке

1. Смешать до однородности муку, хлопья, яйца и кефир.

2. Дать немного постоять, чтобы хлопья набухли.

Шарлотка по-новому: как приготовить рыхлое и нежное тесто на овсянке

3. Добавить разрыхлитель и, по желанию, корицу и ваниль.

4. Яблоки почистить от кожи, порезать кубиками.

Шарлотка по-новому: как приготовить рыхлое и нежное тесто на овсянке

5. Добавить в тесто и хорошо все перемешать.

5. Выложить в форму хорошо замазанную маслом ГХИ (если силиконовая форма, то смазывать не нужно).

6. Поставить выпекаться в предварительно разогретую духовку на 170-180 градусов на 30-35 минут (в зависимости от мощности духовки).

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