Шарлотка по-новому: как приготовить рыхлое и нежное тесто на овсянке
Шарлотка – это любимый многими десерт, который можно приготовить в новой интерпретации, сделав его не только вкусным, но и полезным. Добавление овсяных хлопьев в тесто делает текстуру выпечки нежной и пышной. Яблоки, корица и ваниль придают классическому рецепту приятный аромат и вкус. Этот вариант шарлотки станет отличной альтернативой традиционным десертам.
Идея приготовления пышной овсяной шарлотки с яблоками опубликована на странице фудблогера с ником idei prikorma в Instagram. Простая в приготовлении она идеально подойдет как для семейного чаепития, так и для угощения гостей.
Ингредиенты:
- кефир – 1 стакан
- мука – 0,5 стакана
- овсяные хлопья быстрого приготовления – 0,5 стакана
- яблоки – 2 шт.
- яйца – 2 шт.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- корица – щепотка
- ваниль – щепотка
Способ приготовления:
1. Смешать до однородности муку, хлопья, яйца и кефир.
2. Дать немного постоять, чтобы хлопья набухли.
3. Добавить разрыхлитель и, по желанию, корицу и ваниль.
4. Яблоки почистить от кожи, порезать кубиками.
5. Добавить в тесто и хорошо все перемешать.
5. Выложить в форму хорошо замазанную маслом ГХИ (если силиконовая форма, то смазывать не нужно).
6. Поставить выпекаться в предварительно разогретую духовку на 170-180 градусов на 30-35 минут (в зависимости от мощности духовки).
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