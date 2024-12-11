Шоколадная колбаска – это простой и одновременно невероятно вкусный десерт, который понравится детям и взрослым. Готовится она из доступных ингредиентов, а процесс приготовления не требует много времени. Сочетание шоколада, печенья, сухофруктов и орехов создает настоящее удовольствие. Этот рецепт позволяет экспериментировать со вкусами, добавляя любимые ингредиенты.

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Идея приготовления самой вкусной сладкой колбаски для детей опубликована на странице фудблогера Валентины Саенко (valya saenko) в Instagram. Удобная подача шоколадная колбаска станет украшением любого праздничного стола или обычного семейного чаепития.

Ингредиенты:

шоколад черный (если любите насыщенный вкус, то берите более горький) – 120 гр

сливочное масло – 30 г

сливки жирные – 60 г

печенье (любое) – 120 г

орешки (жареные) – 50 гр

сухофрукты – 100 г

Способ приготовления:

1. Печенье измельчить. Крошка должна быть разной, не однородной. Сделать это можно скалкой.

2. Сухофрукты всегда залить крутым кипятком, чтобы дезинфицировать.

3. Затем высушить бумажным полотенцем. Если берете инжир и курагу, нужно их нарезать. Орешки измельчить.

4. Смешать печенье, сухофрукты и орешки.

5. Нагреть (но не доводить до кипения) сливки.

6. Добавить сливочное масло и шоколад.

7. Перемешать до однородности. Все должно растопиться.

8. Добавить шоколадную массу в сухие ингредиенты, хорошо все вымешать.

9. На стол с пищевой пленкой выложить массу и завернуть в колбаску.

10. Концы закрыть крепко и так формировать.

11. Положить в холодильник и ждать 3-4 часа.

12. Далее колбаску обсыпать сахарной пудрой или какао.

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