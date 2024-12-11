Шоколадная колбаса с орехами и сухофруктами: можно готовить и пробовать вместе с детьми
Шоколадная колбаска – это простой и одновременно невероятно вкусный десерт, который понравится детям и взрослым. Готовится она из доступных ингредиентов, а процесс приготовления не требует много времени. Сочетание шоколада, печенья, сухофруктов и орехов создает настоящее удовольствие. Этот рецепт позволяет экспериментировать со вкусами, добавляя любимые ингредиенты.
Идея приготовления самой вкусной сладкой колбаски для детей опубликована на странице фудблогера Валентины Саенко (valya saenko) в Instagram. Удобная подача шоколадная колбаска станет украшением любого праздничного стола или обычного семейного чаепития.
Ингредиенты:
- шоколад черный (если любите насыщенный вкус, то берите более горький) – 120 гр
- сливочное масло – 30 г
- сливки жирные – 60 г
- печенье (любое) – 120 г
- орешки (жареные) – 50 гр
- сухофрукты – 100 г
Способ приготовления:
1. Печенье измельчить. Крошка должна быть разной, не однородной. Сделать это можно скалкой.
2. Сухофрукты всегда залить крутым кипятком, чтобы дезинфицировать.
3. Затем высушить бумажным полотенцем. Если берете инжир и курагу, нужно их нарезать. Орешки измельчить.
4. Смешать печенье, сухофрукты и орешки.
5. Нагреть (но не доводить до кипения) сливки.
6. Добавить сливочное масло и шоколад.
7. Перемешать до однородности. Все должно растопиться.
8. Добавить шоколадную массу в сухие ингредиенты, хорошо все вымешать.
9. На стол с пищевой пленкой выложить массу и завернуть в колбаску.
10. Концы закрыть крепко и так формировать.
11. Положить в холодильник и ждать 3-4 часа.
12. Далее колбаску обсыпать сахарной пудрой или какао.
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