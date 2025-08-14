Нежный шоколадный бисквит – идеальная основа для ваших любимых десертов. Для того, чтобы получить удачный результат, важно приготовить тесто по точным пропорциям и соблюдая четкую последовательность сочетания ингредиентов.

Идея приготовления воздушного шоколадного бисквита опубликована на странице фудблогера fil.anna в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 6 шт.

сахар – 220 г

ванильный сахар – 1 пачка по 16 г

молоко – 100 г

масло – 80г

мука – 200 г

разрыхлитель – 15 г

какао – 35 г

Способ приготовления:

1. В миске соединить яйца, сахар и ванильный сахар.

2. Взбить миксером до светлой пышной массы.

3. В отдельной емкости смешать муку, какао и разрыхлитель.

4. Молоко и масло соединить.

5. Поочередно добавить сухие ингредиенты и молоко с маслом. Взбить.

6. Перелить в форму, застеленную пергаментом, и выпекать при температуре 160 градусов до готовности.

7. Готовность можно проверить деревянной палочкой. Прокол делать посередине. Первые 40 минут духовку не открывать.

