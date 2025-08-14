Шоколадный бисквит, который точно получится нежным и воздушным: делимся простым рецептом
Нежный шоколадный бисквит – идеальная основа для ваших любимых десертов. Для того, чтобы получить удачный результат, важно приготовить тесто по точным пропорциям и соблюдая четкую последовательность сочетания ингредиентов.
Идея приготовления воздушного шоколадного бисквита опубликована на странице фудблогера fil.anna в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 6 шт.
- сахар – 220 г
- ванильный сахар – 1 пачка по 16 г
- молоко – 100 г
- масло – 80г
- мука – 200 г
- разрыхлитель – 15 г
- какао – 35 г
Способ приготовления:
1. В миске соединить яйца, сахар и ванильный сахар.
2. Взбить миксером до светлой пышной массы.
3. В отдельной емкости смешать муку, какао и разрыхлитель.
4. Молоко и масло соединить.
5. Поочередно добавить сухие ингредиенты и молоко с маслом. Взбить.
6. Перелить в форму, застеленную пергаментом, и выпекать при температуре 160 градусов до готовности.
7. Готовность можно проверить деревянной палочкой. Прокол делать посередине. Первые 40 минут духовку не открывать.
