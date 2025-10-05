Домашние синабоны – это классика, перед которой трудно устоять. Мягкое дрожжевое тесто, насыщенная начинка из корицы и какао и нежный сливочный крем создают сочетание, которое наполняет дом ароматом уюта. Главное – не жалеть корицы, ведь именно она придает десерту тот фирменный вкус, который напоминает любимые булочки из кафе. А с этим рецептом они получаются пышными, мягкими и невероятно вкусными каждый раз.

Идея приготовления вкусных домашних синабонов, которые получатся у всех, опубликована на странице фудблогера emiliya.yevtushenko в Instagram.

Ингредиенты для теста:

теплое молоко – 300 мл.

дрожжи – 15 г

сахар – 4 ст.л.

яйца – 2 шт. (комнатной температуры)

сливочное масло – 80 г (мягкое)

мука – около 500 г

соль – щепотка

Ингредиенты для начинки:

сливочное масло – 50 г (растопленное)

сахар – 100 г

какао – 30 г

корица – 1 ч.л. (или больше по вкусу)

Ингредиенты для крема:

маскарпоне – 200 г

сливки – 100 мл.

сахар – 2 ст.л.

запеченная тыква – 100 г (для нежной текстуры)

Способ приготовления:

1. В теплом молоке растворите дрожжи с сахаром.

2. Добавьте яйца, соль, масло и постепенно подсыпайте муку – замесите мягкое, эластичное тесто.

3. Накройте полотенцем и оставьте на час, чтобы оно увеличилось в объеме.

4. Раскатайте готовое тесто в прямоугольный пласт, смажьте растопленным маслом и равномерно посыпьте смесью какао, сахара и корицы.

5. Сверните в плотный рулет, края защипните и нарежьте на порционные кусочки.

6. Выложите рулетики на противень с пергаментом и оставьте еще на 20 минут для подхода. Выпекайте при температуре 180°C около 25-30 минут до золотистой корочки.

7. Пока синабоны еще горячие, щедро смажьте их кремом из маскарпоне, сливок и сахара. Они получаются воздушными, ароматными и тают во рту.

