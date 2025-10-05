Синабоны, которые всегда получаются: добавьте внутрь много корицы
Домашние синабоны – это классика, перед которой трудно устоять. Мягкое дрожжевое тесто, насыщенная начинка из корицы и какао и нежный сливочный крем создают сочетание, которое наполняет дом ароматом уюта. Главное – не жалеть корицы, ведь именно она придает десерту тот фирменный вкус, который напоминает любимые булочки из кафе. А с этим рецептом они получаются пышными, мягкими и невероятно вкусными каждый раз.
Идея приготовления вкусных домашних синабонов, которые получатся у всех, опубликована на странице фудблогера emiliya.yevtushenko в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- теплое молоко – 300 мл.
- дрожжи – 15 г
- сахар – 4 ст.л.
- яйца – 2 шт. (комнатной температуры)
- сливочное масло – 80 г (мягкое)
- мука – около 500 г
- соль – щепотка
Ингредиенты для начинки:
- сливочное масло – 50 г (растопленное)
- сахар – 100 г
- какао – 30 г
- корица – 1 ч.л. (или больше по вкусу)
Ингредиенты для крема:
- маскарпоне – 200 г
- сливки – 100 мл.
- сахар – 2 ст.л.
- запеченная тыква – 100 г (для нежной текстуры)
Способ приготовления:
1. В теплом молоке растворите дрожжи с сахаром.
2. Добавьте яйца, соль, масло и постепенно подсыпайте муку – замесите мягкое, эластичное тесто.
3. Накройте полотенцем и оставьте на час, чтобы оно увеличилось в объеме.
4. Раскатайте готовое тесто в прямоугольный пласт, смажьте растопленным маслом и равномерно посыпьте смесью какао, сахара и корицы.
5. Сверните в плотный рулет, края защипните и нарежьте на порционные кусочки.
6. Выложите рулетики на противень с пергаментом и оставьте еще на 20 минут для подхода. Выпекайте при температуре 180°C около 25-30 минут до золотистой корочки.
7. Пока синабоны еще горячие, щедро смажьте их кремом из маскарпоне, сливок и сахара. Они получаются воздушными, ароматными и тают во рту.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: