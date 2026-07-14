Сладкие слойки с кремом – это простой вариант домашней выпечки, которая прекрасно подходит к чаю или кофе. На приготовление не уходит много времени, ведь основу десерта составляет готовое слоеное тесто. Нежный сливочный крем и хрустящая корочка делают такие слойки особенно вкусными. Такой десерт легко приготовить даже без сложных кулинарных навыков.

Идея приготовления слоек с кремом опубликована на странице katia cooking в Instagram.

Ингредиенты:

слоеное тесто – 300 г

сливки – 250 мл

сливочный сыр – 80 г

сахарная пудра – 60 г или по вкусу

ваниль – по вкусу

желтки – 3 шт.

Способ приготовления:

1. Слоеное тесто нужно разморозить, если оно было заморожено, а затем нарезать на равные квадраты.

2. Каждый кусочек смазать желтком, сложить пополам, чтобы получился треугольник, и ещё раз сверху смазать яйцом для красивой золотистой корочки.

3. Подготовленные заготовки выложить на противень и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20 минут.

4. Слойки должны хорошо подняться и приобрести румяный цвет.

5. После выпечки десерт нужно остудить. В каждом слое сделать небольшой надрез, чтобы внутрь можно было добавить крем.

6. Для крема взбить холодные сливки вместе с сахарной пудрой, ванилью и сливочным сыром до густой нежной массы. Готовым кремом наполнить охлажденные слойки.

7. По желанию десерт можно украсить свежими ягодами или посыпать сверху сахарной пудрой. Такие домашние слойки с кремом получаются нежными внутри, хрустящими снаружи и прекрасно дополняют любое чаепитие.

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