Сладкий насыпной пирог с голубикой: вариант вкусной сезонной выпечки к чаю
Сочную сезонную голубику можно есть как самостоятельный десерт или использовать для приготовления насыпного пирога. Такую выпечку можно подать и к праздничному столу, и просто для семейного чаепития на вечер. Получается очень изысканно, вкусно и просто.
Идея приготовления сладкого насыпного пирога с голубикой опубликована на странице фудблогера Валерии Матрохиной(valeria.matrokhina) в Instagram.
Ингредиенты для творожной начинки:
- творог 5-9% жирности – 540 г творога 540 г
- сметана 15-20% – 200 г
- яйца – 3 шт.
- сахар – 100 г (добавляйте по вкусу)
- ванильный сахар – 5 г
- кукурузный крахмал – 2 ст. л.
- цедра 1/2 лимона - по желанию
- голубика – 200-300 г
Ингредиенты для крошки:
- мука пшеничная – 300 г
- сливочное масло холодное – 200 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- сахар – 100 г
- ванильный сахар – 5 г
Дополнительные ингредиенты:
- голубика для украшения
- миндальные лепестки – 30-40 г
Способ приготовления:
1. В глубокой миске соединить творог, сметану, яйца, сахар, ванильный сахар, кукурузный крахмал и натертую цедру лимона.
2. Взбить миксером 1-2 минуты или перемешать венчиком до однородной кремовой массы.
3. Для крошки просеять муку, добавить разрыхлитель и перемешать.
4. Холодное сливочное масло натереть на крупной терке (предварительно обкатав его в муке, чтобы не липло).
5. Добавить сахар и ванильный сахар.
6. Быстро перетереть руками до образования мелкой крошки.
7. Отложить 1/3 для верхнего слоя, остальное использовать для основы.
8. Форму для выпекания диаметром 30 см застелить пергаментом или смазать маслом.
9. На дно высыпать 2/3 крошки и слегка утрамбовать.
10. Выложить творожную начинку и разровнять.
11. Распределить по поверхности малину, посыпать миндальными лепестками, сверху рассыпать остаток крошки.
12. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут до золотистой корочки.
13. Дать пирогу полностью остыть, нарезать на порционные кусочки и подавать. Украсить свежей голубикой.
