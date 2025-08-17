Сочную сезонную голубику можно есть как самостоятельный десерт или использовать для приготовления насыпного пирога. Такую выпечку можно подать и к праздничному столу, и просто для семейного чаепития на вечер. Получается очень изысканно, вкусно и просто.

Идея приготовления сладкого насыпного пирога с голубикой опубликована на странице фудблогера Валерии Матрохиной(valeria.matrokhina) в Instagram.

Ингредиенты для творожной начинки:

творог 5-9% жирности – 540 г творога 540 г

сметана 15-20% – 200 г

яйца – 3 шт.

сахар – 100 г (добавляйте по вкусу)

ванильный сахар – 5 г

кукурузный крахмал – 2 ст. л.

цедра 1/2 лимона - по желанию

голубика – 200-300 г

Ингредиенты для крошки:

мука пшеничная – 300 г

сливочное масло холодное – 200 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

сахар – 100 г

ванильный сахар – 5 г

Дополнительные ингредиенты:

голубика для украшения

миндальные лепестки – 30-40 г

Способ приготовления:

1. В глубокой миске соединить творог, сметану, яйца, сахар, ванильный сахар, кукурузный крахмал и натертую цедру лимона.

2. Взбить миксером 1-2 минуты или перемешать венчиком до однородной кремовой массы.

3. Для крошки просеять муку, добавить разрыхлитель и перемешать.

4. Холодное сливочное масло натереть на крупной терке (предварительно обкатав его в муке, чтобы не липло).

5. Добавить сахар и ванильный сахар.

6. Быстро перетереть руками до образования мелкой крошки.

7. Отложить 1/3 для верхнего слоя, остальное использовать для основы.

8. Форму для выпекания диаметром 30 см застелить пергаментом или смазать маслом.

9. На дно высыпать 2/3 крошки и слегка утрамбовать.

10. Выложить творожную начинку и разровнять.

11. Распределить по поверхности малину, посыпать миндальными лепестками, сверху рассыпать остаток крошки.

12. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут до золотистой корочки.

13. Дать пирогу полностью остыть, нарезать на порционные кусочки и подавать. Украсить свежей голубикой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: