Тыквенный пирог – десерт, который добавит уюта вашим прохладным осенним вечерам. Для основы приготовьте плотное песочное тесто, а сверху выложите нежную тыквенную массу. Такая выпечка точно порадует вас своим вкусом.

Идея приготовления сладкого тыквенного пирога к чаю опубликована на странице фудблогера kruasanivna в Instagram.

Ингредиенты для теста:

мука – 250 г

холодное сливочное масло – 125 г

сахар – 30 г

яйцо – 1 шт.

ледяная вода – 2-3 ст. л.

щепотка соли

Ингредиенты для начинки:

тыквенное пюре – 400 г

яйца – 2 шт.

желток – 1 шт.

сахар – 120 г

сливки 30–33% – 200 мл.

кукурузный или картофельный крахмал 2 ст. л.

корица молотая – 1 ч.л.

мускатный орех – ¼ ч.л.

имбирь молотый – 0,5 ч.л.

щепотка соли

Способ приготовления:

1. Для теста смешать муку, соль и сахар.

2. Добавить масло, взбить до состояния крошки.

4. Разбить яйцо, постепенно влить ледяную воду и замесить мягкое тесто.

5. Сформировать диск, завернуть в пленку и охладить 30 минут.

6. Для основы раскатайте тесто, выложите в форму 24 см, сформируйте бортики.

7. Накройте пергаментом, засыпьте сухими бобовыми и выпекайте 15 минут при температуре 180°C. Снимите бобовые и допеките еще 5 минут.

8. Для начинки смешайте тыквенное пюре с сахаром, специями, солью и крахмалом до однородности.

9. Добавьте яйца и желток, размешайте. Влейте сливки и перемешайте до кремовой текстуры.

10. Вылейте начинку на основу. Готовьте при 170°C около 45-50 минут, пока центр немного будет дрожать. Дайте полностью остыть перед нарезанием.

