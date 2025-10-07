Сладкий тыквенный пирог на песочном тесте: десерт, который точно стоит приготовить этой осенью

Тыквенный пирог – десерт, который добавит уюта вашим прохладным осенним вечерам. Для основы приготовьте плотное песочное тесто, а сверху выложите нежную тыквенную массу. Такая выпечка точно порадует вас своим вкусом.

Идея приготовления сладкого тыквенного пирога к чаю опубликована на странице фудблогера kruasanivna в Instagram.

Ингредиенты для теста:

  • мука – 250 г
  • холодное сливочное масло – 125 г
  • сахар – 30 г
  • яйцо – 1 шт.
  • ледяная вода – 2-3 ст. л.
  • щепотка соли

Ингредиенты для начинки:

  • тыквенное пюре – 400 г
  • яйца – 2 шт.
  • желток – 1 шт.
  • сахар – 120 г
  • сливки 30–33% – 200 мл.
  • кукурузный или картофельный крахмал 2 ст. л.
  • корица молотая – 1 ч.л.
  • мускатный орех – ¼ ч.л.
  • имбирь молотый – 0,5 ч.л.
  • щепотка соли

Способ приготовления:

1. Для теста смешать муку, соль и сахар.

2. Добавить масло, взбить до состояния крошки.

4. Разбить яйцо, постепенно влить ледяную воду и замесить мягкое тесто.

5. Сформировать диск, завернуть в пленку и охладить 30 минут.

6. Для основы раскатайте тесто, выложите в форму 24 см, сформируйте бортики.

7. Накройте пергаментом, засыпьте сухими бобовыми и выпекайте 15 минут при температуре 180°C. Снимите бобовые и допеките еще 5 минут.

8. Для начинки смешайте тыквенное пюре с сахаром, специями, солью и крахмалом до однородности.

9. Добавьте яйца и желток, размешайте. Влейте сливки и перемешайте до кремовой текстуры.

10. Вылейте начинку на основу. Готовьте при 170°C около 45-50 минут, пока центр немного будет дрожать. Дайте полностью остыть перед нарезанием.

