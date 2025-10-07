Сладкий тыквенный пирог на песочном тесте: десерт, который точно стоит приготовить этой осенью
Тыквенный пирог – десерт, который добавит уюта вашим прохладным осенним вечерам. Для основы приготовьте плотное песочное тесто, а сверху выложите нежную тыквенную массу. Такая выпечка точно порадует вас своим вкусом.
Идея приготовления сладкого тыквенного пирога к чаю опубликована на странице фудблогера kruasanivna в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- мука – 250 г
- холодное сливочное масло – 125 г
- сахар – 30 г
- яйцо – 1 шт.
- ледяная вода – 2-3 ст. л.
- щепотка соли
Ингредиенты для начинки:
- тыквенное пюре – 400 г
- яйца – 2 шт.
- желток – 1 шт.
- сахар – 120 г
- сливки 30–33% – 200 мл.
- кукурузный или картофельный крахмал 2 ст. л.
- корица молотая – 1 ч.л.
- мускатный орех – ¼ ч.л.
- имбирь молотый – 0,5 ч.л.
- щепотка соли
Способ приготовления:
1. Для теста смешать муку, соль и сахар.
2. Добавить масло, взбить до состояния крошки.
4. Разбить яйцо, постепенно влить ледяную воду и замесить мягкое тесто.
5. Сформировать диск, завернуть в пленку и охладить 30 минут.
6. Для основы раскатайте тесто, выложите в форму 24 см, сформируйте бортики.
7. Накройте пергаментом, засыпьте сухими бобовыми и выпекайте 15 минут при температуре 180°C. Снимите бобовые и допеките еще 5 минут.
8. Для начинки смешайте тыквенное пюре с сахаром, специями, солью и крахмалом до однородности.
9. Добавьте яйца и желток, размешайте. Влейте сливки и перемешайте до кремовой текстуры.
10. Вылейте начинку на основу. Готовьте при 170°C около 45-50 минут, пока центр немного будет дрожать. Дайте полностью остыть перед нарезанием.
