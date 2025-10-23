Сладкий яблочный "Наполеон": приготовьте оригинальный десерт этой осенью
Осень – лучшее время для простых домашних десертов с яблоками. Если хочется чего-то необычного, но без сложной подготовки, стоит попробовать яблочный "Наполеон". Это легкий пирог с тонкими яблочными ломтиками, залитыми нежным тестом, напоминающий по вкусу сочетание шарлотки и классического французского десерта. Готовится он без крема и многослойных коржей, но остается сочным, ароматным и очень мягким.
Идея приготовления яблочного "Наполеона" опубликована на странице фудблогера aprilparadise в Instagram.
Ингредиенты:
- яблоки – 3 шт
- яйца – 3 шт
- молоко – 120 мл.
- мука – 120 г
- топленое масло – 30 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- сахар или сахарозаменитель – по вкусу
- ванильный сахар или ваниль – по вкусу
- корица, орехи – для посыпки
- лимонный сок – для обработки яблок
Способ приготовления:
1. Помойте и очистите яблоки. Нарежьте их очень тонкими ломтиками или натрите на мандолине.
2. Сбрызните соком лимона, чтобы они не потемнели, и оставьте на несколько минут.
3. В глубокой миске взбейте яйца вместе с сахаром или сахарозаменителем.
4. Добавьте растопленное масло, молоко и ваниль.
5. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем. Должно получиться жидкое тесто, похожее на блинное.
6. Переложите яблочные ломтики в тесто и аккуратно перемешайте так, чтобы каждый кусочек был покрыт смесью. Не нужно взбивать – только осторожно распределить тесто по яблокам.
7. Форму для выпекания застелите пергаментом или смажьте маслом. Переложите тесто с яблоками, разровняйте.
8. Посыпьте корицей, по желанию добавьте измельченные орехи.
9. Выпекайте в разогретой духовке при 180 °C примерно 40-45 минут, пока верх не станет золотистым, а середина – упругой.
10. Дайте пирогу остыть, после чего нарежьте порционно. По желанию можно посыпать сахарной пудрой. Такой яблочный "Наполеон" хорошо подходит как теплым, так и холодным, и прекрасно сохраняет нежную текстуру.
