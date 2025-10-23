Осень – лучшее время для простых домашних десертов с яблоками. Если хочется чего-то необычного, но без сложной подготовки, стоит попробовать яблочный "Наполеон". Это легкий пирог с тонкими яблочными ломтиками, залитыми нежным тестом, напоминающий по вкусу сочетание шарлотки и классического французского десерта. Готовится он без крема и многослойных коржей, но остается сочным, ароматным и очень мягким.

Идея приготовления яблочного "Наполеона" опубликована на странице фудблогера aprilparadise в Instagram.

Ингредиенты:

яблоки – 3 шт

яйца – 3 шт

молоко – 120 мл.

мука – 120 г

топленое масло – 30 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

сахар или сахарозаменитель – по вкусу

ванильный сахар или ваниль – по вкусу

корица, орехи – для посыпки

лимонный сок – для обработки яблок

Способ приготовления:

1. Помойте и очистите яблоки. Нарежьте их очень тонкими ломтиками или натрите на мандолине.

2. Сбрызните соком лимона, чтобы они не потемнели, и оставьте на несколько минут.

3. В глубокой миске взбейте яйца вместе с сахаром или сахарозаменителем.

4. Добавьте растопленное масло, молоко и ваниль.

5. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем. Должно получиться жидкое тесто, похожее на блинное.

6. Переложите яблочные ломтики в тесто и аккуратно перемешайте так, чтобы каждый кусочек был покрыт смесью. Не нужно взбивать – только осторожно распределить тесто по яблокам.

7. Форму для выпекания застелите пергаментом или смажьте маслом. Переложите тесто с яблоками, разровняйте.

8. Посыпьте корицей, по желанию добавьте измельченные орехи.

9. Выпекайте в разогретой духовке при 180 °C примерно 40-45 минут, пока верх не станет золотистым, а середина – упругой.

10. Дайте пирогу остыть, после чего нарежьте порционно. По желанию можно посыпать сахарной пудрой. Такой яблочный "Наполеон" хорошо подходит как теплым, так и холодным, и прекрасно сохраняет нежную текстуру.

