Сладкий яблочный рулет из натертых яблок: элементарный рецепт к чаю
Яблоки прекрасно подходят для приготовления вкусных и простых десертов к чаю. Отличной идеей будет сделать воздушный рулет, фрукты для которого нужно просто натереть. Вкусность прекрасно подходит для уютного семейного чаепития.
Идея приготовления воздушного яблочного рулета к чаю опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- яблоки – 1 кг.
- яйца – 4 шт.
- сахар – 110 г (если яблоки сладкие можно меньше)
- мука – 120 г
- ваниль – 0.5 ч.л.
- корица – 1 ч.л.
- разрыхлитель – 0.5 ч.л.
- масло – 2 ст.л.
- орехи для начинки – по желанию
Способ приготовления:
1. Яблоки натереть на терке и перемешать с корицей и ванилью.
2. Выложить ровным слоем на пергамент.
3. Яйца взбить с сахаром, каплей лимонного сока и солью, до рыхлой светлой массы.
4. Муку смешать с разрыхлителем и 2-3 этапа аккуратно вмешивать в яичную массу.
5. Добавить масло и перемешать.
6. Аккуратно распределить поверх яблок и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут до золотистости.
7. Накрыть сверху пергаментом и полотенцем.
8. Перевернуть и свернуть в рулет (пока горячий), дать немного остыть.
9. Посыпать пудрой.
