Яблоки прекрасно подходят для приготовления вкусных и простых десертов к чаю. Отличной идеей будет сделать воздушный рулет, фрукты для которого нужно просто натереть. Вкусность прекрасно подходит для уютного семейного чаепития.

Идея приготовления воздушного яблочного рулета к чаю опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.

Ингредиенты:

яблоки – 1 кг.

яйца – 4 шт.

сахар – 110 г (если яблоки сладкие можно меньше)

мука – 120 г

ваниль – 0.5 ч.л.

корица – 1 ч.л.

разрыхлитель – 0.5 ч.л.

масло – 2 ст.л.

орехи для начинки – по желанию

Способ приготовления:

1. Яблоки натереть на терке и перемешать с корицей и ванилью.

2. Выложить ровным слоем на пергамент.

3. Яйца взбить с сахаром, каплей лимонного сока и солью, до рыхлой светлой массы.

4. Муку смешать с разрыхлителем и 2-3 этапа аккуратно вмешивать в яичную массу.

5. Добавить масло и перемешать.

6. Аккуратно распределить поверх яблок и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут до золотистости.

7. Накрыть сверху пергаментом и полотенцем.

8. Перевернуть и свернуть в рулет (пока горячий), дать немного остыть.

9. Посыпать пудрой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: