Сливовый пирог из "Нью-Йорк Таймс" – это настоящая легенда среди выпечки. Впервые его рецепт был опубликован еще в 1983 году и с тех пор не теряет своей популярности.

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Как правильно приготовить этот легендарный пирог, в Instagram рассказала фудблогер с ником sprava smaku. Попробовав его только раз, вы больше не будете искать альтернативы.

Ингредиенты для теста

Мука – 150 гр

Сахар – 100 гр

Сливочное масло – 70 гр

Яйцо – 1 шт

Молоко – 150 мл

Разрыхлитель – 10 гр

Слива – 6-8 шт

Соль – щепотка

Ингредиенты для карамельной корочки

Корица – 1 ч.л.

Сливочное масло – 30 гр

Сахар – 50 гр

Способ приготовления

1. Масло, сахар, мука и соль объединяем в глубокой емкости.

2. Измельчаем до состояния крошки руками или блендером.

3. В отдельной емкости взбиваем яйцо с добавлением молока.

4. Выливаем молочно-яичную смесь к остальным ингредиентам, добавляем разрыхлитель и перемешиваем до однородности. Должно получиться мягкое блестящее тесто.

5. Выкладываем тесто в смазанную маслом форму, заполнив ее до половины.

6. Сливы разрезаем пополам и удаляем косточки. Кладем их срезом вниз сверху пирога.

7. Смешиваем сахар с корицей и посыпаем им пирог.

8. В отдельной емкости растапливаем сливочное масло и выливаем его сверху на сахарный слой.

9. Выпекаем в духовке, разогретой до 175 градусов в течение 40-45 минут.

10. Подаем с мороженым или взбитыми сливками.

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