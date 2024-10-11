Сливовой пирог из "Нью-Йорк Таймс": культовый рецепт, не теряющий своей актуальности
Сливовый пирог из "Нью-Йорк Таймс" – это настоящая легенда среди выпечки. Впервые его рецепт был опубликован еще в 1983 году и с тех пор не теряет своей популярности.
Как правильно приготовить этот легендарный пирог, в Instagram рассказала фудблогер с ником sprava smaku. Попробовав его только раз, вы больше не будете искать альтернативы.
Ингредиенты для теста
- Мука – 150 гр
- Сахар – 100 гр
- Сливочное масло – 70 гр
- Яйцо – 1 шт
- Молоко – 150 мл
- Разрыхлитель – 10 гр
- Слива – 6-8 шт
- Соль – щепотка
Ингредиенты для карамельной корочки
- Корица – 1 ч.л.
- Сливочное масло – 30 гр
- Сахар – 50 гр
Способ приготовления
1. Масло, сахар, мука и соль объединяем в глубокой емкости.
2. Измельчаем до состояния крошки руками или блендером.
3. В отдельной емкости взбиваем яйцо с добавлением молока.
4. Выливаем молочно-яичную смесь к остальным ингредиентам, добавляем разрыхлитель и перемешиваем до однородности. Должно получиться мягкое блестящее тесто.
5. Выкладываем тесто в смазанную маслом форму, заполнив ее до половины.
6. Сливы разрезаем пополам и удаляем косточки. Кладем их срезом вниз сверху пирога.
7. Смешиваем сахар с корицей и посыпаем им пирог.
8. В отдельной емкости растапливаем сливочное масло и выливаем его сверху на сахарный слой.
9. Выпекаем в духовке, разогретой до 175 градусов в течение 40-45 минут.
10. Подаем с мороженым или взбитыми сливками.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты со сливами: