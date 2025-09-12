Слоеный пирог с куриным филе и сыром: готовится элементарно

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
540
Слоеный пирог с куриным филе и сыром: готовится элементарно

Слоеное тесто – замечательная основа для приготовления быстрой выпечки. Очень вкусным получается сытный пирог с курицей и сыром. Он подходит и для праздничного стола, и для обычного перекуса – быстро, вкусно и без заморочки.

Идея приготовления сырного пирога из слоеного теста опубликована на странице фудблогера pns anastasia в Instagram.

Ингредиенты:

  • слоеное тесто – 300 г
  • куриное бедро – 500 г
  • кукуруза
  • моцарелла – 250 г
  • кетчуп, соус барбекю
  • зелень – по вкусу
  • яйца – 1 шт. (для смазывания)
  • кунжут

Способ приготовления:

1. К курице добавить специи: приправа к курице, сухой чеснок и копченая паприка.

2. Добавить немного масла и хорошо перемешать.

3. Оставить мариноваться на 30 минут.

4. Пожарить на сковороде до золотистой корочки с двух сторон или запекать в духовке или аэрогриле.

5. Нарезать курочку на маленькие кусочки.

6. Слоеное тесто выложить на противень, застеленный пергаментом.

7. Сделать надрезы с двух сторон – они должны быть одинакового размера. В центре смазать кетчупом (можно еще добавить немного соуса барбекю, но можно любой на ваш вкус).

8. Выложить ломтики сыра моцарелла.

9. Положить нарезанную курочку, кукурузу.

10. Добавить любимую зелень и снова сверху ломтики сыра.

11. Завернуть рулет, смазать взбитым яйцом для золотистого цвета.

12. По желанию можно посыпать кунжутом.

13. Отправить в разогретую духовку до 180 градусов на 30-40 минут (время зависит от вашей духовки).

