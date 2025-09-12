Слоеный пирог с куриным филе и сыром: готовится элементарно
Слоеное тесто – замечательная основа для приготовления быстрой выпечки. Очень вкусным получается сытный пирог с курицей и сыром. Он подходит и для праздничного стола, и для обычного перекуса – быстро, вкусно и без заморочки.
Идея приготовления сырного пирога из слоеного теста опубликована на странице фудблогера pns anastasia в Instagram.
Ингредиенты:
- слоеное тесто – 300 г
- куриное бедро – 500 г
- кукуруза
- моцарелла – 250 г
- кетчуп, соус барбекю
- зелень – по вкусу
- яйца – 1 шт. (для смазывания)
- кунжут
Способ приготовления:
1. К курице добавить специи: приправа к курице, сухой чеснок и копченая паприка.
2. Добавить немного масла и хорошо перемешать.
3. Оставить мариноваться на 30 минут.
4. Пожарить на сковороде до золотистой корочки с двух сторон или запекать в духовке или аэрогриле.
5. Нарезать курочку на маленькие кусочки.
6. Слоеное тесто выложить на противень, застеленный пергаментом.
7. Сделать надрезы с двух сторон – они должны быть одинакового размера. В центре смазать кетчупом (можно еще добавить немного соуса барбекю, но можно любой на ваш вкус).
8. Выложить ломтики сыра моцарелла.
9. Положить нарезанную курочку, кукурузу.
10. Добавить любимую зелень и снова сверху ломтики сыра.
11. Завернуть рулет, смазать взбитым яйцом для золотистого цвета.
12. По желанию можно посыпать кунжутом.
13. Отправить в разогретую духовку до 180 градусов на 30-40 минут (время зависит от вашей духовки).
