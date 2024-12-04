Самое время начинать задумываться над тем, что приготовить и подать на стол в новогоднюю ночь. Ни один такой праздник не обходится без вкусного основного блюда. Поэтому этому блюду следует уделить больше внимания.

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Как приготовить сочное мясо на новогодний стол точно знает шеф-повар Татьяна Литвинова. В Instagram она рассказала все детали этого рецепта и секреты, как создать действительно праздничное блюдо.

Ингредиенты

Мясо на биток – 1 кг

Лук – 1 шт

Петрушка – 5-6 веточек

Яблочный уксус – 50 гр

Шампиньоны – 250 гр

Масло растительное – 2 ст.л.

Бекон – 250 гр

Ингредиенты для соуса

Томатное пюре – 130 гр

Горчица крепкая – 20 гр

Соль – 1 ч.л.

Чеснок – 2-3 зуб

Прованские травы – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Подготавливаем мясо. Нарезаем куски толщиной 1,5-2 см, отбиваем через пленочку.

2. Готовим соус. Томатное пюре, чеснок, соль, оливковое масло, перец, горчицу, кориандр и прованские травы смешиваем.

3. Каждый кусок мяса смазываем соусом.

4. Грибы мелко нарезаем и обжариваем.

5. Лук соединяем с петрушкой, добавляем яблочный уксус и немного мне.

6. В фольгу и пергамент выкладываем слоями бекон, мясо, лук и грибы. В конце еще раз выкладываем бекон последним слоем. Завязываем нитью и заворачиваем.

7. Выпекаем в течение 40 мин при 200°C, затем открываем и выпекаем еще 30 минут.

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