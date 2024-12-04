Сочное мясо на новогодний стол: рецепт простого праздничного блюда
Самое время начинать задумываться над тем, что приготовить и подать на стол в новогоднюю ночь. Ни один такой праздник не обходится без вкусного основного блюда. Поэтому этому блюду следует уделить больше внимания.
Как приготовить сочное мясо на новогодний стол точно знает шеф-повар Татьяна Литвинова. В Instagram она рассказала все детали этого рецепта и секреты, как создать действительно праздничное блюдо.
Ингредиенты
- Мясо на биток – 1 кг
- Лук – 1 шт
- Петрушка – 5-6 веточек
- Яблочный уксус – 50 гр
- Шампиньоны – 250 гр
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Бекон – 250 гр
Ингредиенты для соуса
- Томатное пюре – 130 гр
- Горчица крепкая – 20 гр
- Соль – 1 ч.л.
- Чеснок – 2-3 зуб
- Прованские травы – 1 ст.л.
Способ приготовления
1. Подготавливаем мясо. Нарезаем куски толщиной 1,5-2 см, отбиваем через пленочку.
2. Готовим соус. Томатное пюре, чеснок, соль, оливковое масло, перец, горчицу, кориандр и прованские травы смешиваем.
3. Каждый кусок мяса смазываем соусом.
4. Грибы мелко нарезаем и обжариваем.
5. Лук соединяем с петрушкой, добавляем яблочный уксус и немного мне.
6. В фольгу и пергамент выкладываем слоями бекон, мясо, лук и грибы. В конце еще раз выкладываем бекон последним слоем. Завязываем нитью и заворачиваем.
7. Выпекаем в течение 40 мин при 200°C, затем открываем и выпекаем еще 30 минут.
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