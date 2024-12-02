Сочные куриные бедрышки с клюквенным соусом: рецепт блюда для новогоднего стола
Если вы хотите очень вкусно приготовить куриные бедрышки, добавьте обязательно кислые ягоды, они хорошо размягчат мясо, сделав его очень сочным. Для ягодных соусов идеально подойдет клюква, смородина, а также цитрусовые, яблоки, из трав – розмарин.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных запеченных куриных бедер, с клюквенным соусом и розмарином.
Ингредиенты:
- Куриные бедра – 2-4 шт.
- Красный лук большой – 1 шт.
- Большой апельсин – 1/2 шт.
- Веточки розмарина
- Свежая клюква – 100 г
- Сушеная клюква – 50 г
Для соуса из клюквы:
- Свежая клюква – 100 г
- Сок половины апельсина
- Сахар – 2 ст л
- Розмарин – 2 веточки
Способ приготовления:
1. Соус: в сотейник отправляем все ингредиенты для соуса и варим до загусания.
2. В жаростойкую форму для выпекания выкладываем нарезанный кольцами лук, сверху кольца апельсина и куриные бедра и смазываем их соусом из клюквы (немножко соуса оставляем для подачи). Сверху посыпаем клюквой свежей и сушеной (немножко свежей оставляем для подачи) и выкладываем веточки розмарина (также оставляем для подачи).
3. Сверху добавляем соль, черный перец, немного оливкового масла. Если есть время, желательно все хорошо смазать, натереть бедра и оставить мариноваться на несколько часов или на ночь, если времени нет, то сразу отправляем в духовку.
4. Форму накрываем крышкой или фольгой и отправляем в духовку на 25 минут при 180 градусах, затем снимаем крышку и оставляем еще на 25 минут или до золотистой корочки.
Готовое мясо украшаем оставшимся соусом, свежими веточками розмарина и свежей клюквой!
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