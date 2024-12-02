Если вы хотите очень вкусно приготовить куриные бедрышки, добавьте обязательно кислые ягоды, они хорошо размягчат мясо, сделав его очень сочным. Для ягодных соусов идеально подойдет клюква, смородина, а также цитрусовые, яблоки, из трав – розмарин.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных запеченных куриных бедер, с клюквенным соусом и розмарином.

Ингредиенты:

Куриные бедра – 2-4 шт.

Красный лук большой – 1 шт.

Большой апельсин – 1/2 шт.

Веточки розмарина

Свежая клюква – 100 г

Сушеная клюква – 50 г

Для соуса из клюквы:

Свежая клюква – 100 г

Сок половины апельсина

Сахар – 2 ст л

Розмарин – 2 веточки

Способ приготовления:

1. Соус: в сотейник отправляем все ингредиенты для соуса и варим до загусания.

2. В жаростойкую форму для выпекания выкладываем нарезанный кольцами лук, сверху кольца апельсина и куриные бедра и смазываем их соусом из клюквы (немножко соуса оставляем для подачи). Сверху посыпаем клюквой свежей и сушеной (немножко свежей оставляем для подачи) и выкладываем веточки розмарина (также оставляем для подачи).

3. Сверху добавляем соль, черный перец, немного оливкового масла. Если есть время, желательно все хорошо смазать, натереть бедра и оставить мариноваться на несколько часов или на ночь, если времени нет, то сразу отправляем в духовку.

4. Форму накрываем крышкой или фольгой и отправляем в духовку на 25 минут при 180 градусах, затем снимаем крышку и оставляем еще на 25 минут или до золотистой корочки.

Готовое мясо украшаем оставшимся соусом, свежими веточками розмарина и свежей клюквой!

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