Сочные куриные бедрышки с клюквенным соусом: рецепт блюда для новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Если вы хотите очень вкусно приготовить куриные бедрышки, добавьте обязательно кислые ягоды, они хорошо размягчат мясо, сделав его очень сочным. Для ягодных соусов идеально подойдет клюква, смородина, а также цитрусовые, яблоки, из трав – розмарин.

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С чем приготовить куриные бедрышки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных запеченных куриных бедер, с клюквенным соусом и розмарином. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Куриные бедра – 2-4 шт. 
  • Красный лук большой – 1 шт. 
  • Большой апельсин – 1/2 шт. 
  • Веточки розмарина
  • Свежая клюква – 100 г
  • Сушеная клюква – 50 г

Для соуса из клюквы: 

  • Свежая клюква – 100 г
  • Сок половины апельсина
  • Сахар – 2 ст л
  • Розмарин – 2 веточки

Способ приготовления: 

1. Соус: в сотейник отправляем все ингредиенты для соуса и варим до загусания.

Ягодный соус

2. В жаростойкую форму для выпекания выкладываем нарезанный кольцами лук, сверху кольца апельсина и куриные бедра и смазываем их соусом из клюквы (немножко соуса оставляем для подачи). Сверху посыпаем клюквой свежей и сушеной (немножко свежей оставляем для подачи) и выкладываем веточки розмарина (также оставляем для подачи).

Приготовление мяса с соусом

3. Сверху добавляем соль, черный перец, немного оливкового масла. Если есть время, желательно все хорошо смазать, натереть бедра и оставить мариноваться на несколько часов или на ночь, если времени нет, то сразу отправляем в духовку.

Как правильно готовить куриное мясо

4. Форму накрываем крышкой или фольгой и отправляем в духовку на 25 минут при 180 градусах, затем снимаем крышку и оставляем еще на 25 минут или до золотистой корочки.

Сколько запекать мясо

Готовое мясо украшаем оставшимся соусом, свежими веточками розмарина и свежей клюквой!

Готовое мясо

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