Сырные палочки из слоеного теста: простой рецепт хрустящего перекуса
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Сырные палочки из слоеного теста можно приготовить всего из нескольких продуктов. Для этого нужно положить тёртый сыр между двумя слоями теста, нарезать заготовку полосками и скрутить каждую в спираль. Перед выпечкой палочки смазывают яйцом и посыпают кунжутом, благодаря чему они приобретают румяную корочку. Такая выпечка хорошо подходит для быстрого перекуса или в качестве дополнения к чаю.
Идея приготовления хрустящих сырных палочек из слоеного теста опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- слоеное бездрожжевое тесто – 400 г
- твёрдый сыр – 100 г
- яйцо – 1 шт.
- кунжут – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Слоеное тесто нужно разморозить в соответствии с инструкцией на упаковке. Разделить его на два пласта и каждый немного раскатать.
2. Твёрдый сыр натереть на крупной тёрке. Один пласт теста равномерно посыпать сыром, оставляя небольшой отступ от краёв. Накрыть вторым пластом и слегка прижать руками или скалкой, чтобы слои лучше соединились.
3. Полученную заготовку нарезать полосками шириной примерно 2 см. Каждую полоску скрутить в спираль и выложить на противень, застеленный пергаментом.
4. Яйцо взбить вилкой и смазать им поверхность каждой палочки. Сверху посыпать кунжутом.
5. Духовку нужно заранее разогреть до 200 градусов. Выпекать сырные палочки примерно 15-20 минут, пока они не станут румяными и хрустящими.
6. Готовые палочки немного остудить и подавать к столу.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: