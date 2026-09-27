Сырные палочки из слоеного теста можно приготовить всего из нескольких продуктов. Для этого нужно положить тёртый сыр между двумя слоями теста, нарезать заготовку полосками и скрутить каждую в спираль. Перед выпечкой палочки смазывают яйцом и посыпают кунжутом, благодаря чему они приобретают румяную корочку. Такая выпечка хорошо подходит для быстрого перекуса или в качестве дополнения к чаю.

Идея приготовления хрустящих сырных палочек из слоеного теста опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

слоеное бездрожжевое тесто – 400 г

твёрдый сыр – 100 г

яйцо – 1 шт.

кунжут – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Слоеное тесто нужно разморозить в соответствии с инструкцией на упаковке. Разделить его на два пласта и каждый немного раскатать.

2. Твёрдый сыр натереть на крупной тёрке. Один пласт теста равномерно посыпать сыром, оставляя небольшой отступ от краёв. Накрыть вторым пластом и слегка прижать руками или скалкой, чтобы слои лучше соединились.

3. Полученную заготовку нарезать полосками шириной примерно 2 см. Каждую полоску скрутить в спираль и выложить на противень, застеленный пергаментом.

4. Яйцо взбить вилкой и смазать им поверхность каждой палочки. Сверху посыпать кунжутом.

5. Духовку нужно заранее разогреть до 200 градусов. Выпекать сырные палочки примерно 15-20 минут, пока они не станут румяными и хрустящими.

6. Готовые палочки немного остудить и подавать к столу.

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