Сытные булочки с мясом для перекуса: готовятся элементарно

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
72
Домашняя выпечка может быть не только сладкой, но и сытной и питательной. Булочки с мясной начинкой – отличный вариант для быстрого перекуса или даже полноценного обеда. Они готовятся из простых ингредиентов и не требуют сложных кулинарных навыков. Благодаря сочетанию нежного теста, сочного фарша и сыра блюдо получается особенно вкусным.

Идея приготовления сытных пирожков с мясом опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты для теста:

  • творог кисломолочный – 250 г
  • яйцо – 1 шт.
  • соль – по вкусу
  • мука цельнозерновая – 100 г
  • разрыхлитель – 1/2 ч.л.

Для начинки:

  • фарш куриный – 200 г
  • сыр твердый – 100 г

Дополнительно:

  • желток – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Смешать творог, яйцо, соль, муку и разрыхлитель до однородного теста.

2. Выложить тесто на пергамент и раскатать или разровнять руками, формируя прямоугольник или квадрат.

3. Равномерно выложить куриный фарш поверх теста, распределяя его по всей поверхности.

4. Посыпать натертым сыром сверху, чтобы начинка была более сочной.

5. Сформировать рулет с помощью пергамента, плотно заворачивая тесто.

6. Нарезать рулет на порционные кусочки в виде булочек.

7. Смазать каждую булочку желтком для румяной корочки.

8. Выпекать при температуре 180°C примерно 30 минут до золотистого цвета.

