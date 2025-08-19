Вкусный и сытный пирог для ужина можно приготовить на кефире. Для начинки используйте яйца, зеленый лук, а также тунец. Выпекается блюдо за считаные минуты.

Идея приготовления сытного заливного пирога на кефире опубликована на странице фудблогера polli cooking в Instagram.

Ингредиенты для теста:

кефир 2,5% – 400 мл.

яйца – 3 шт.

соль – щепотка

мука – 300 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

Ингредиенты для начинки:

яйца – 4 шт.

зеленый лук – пучок

консервированный тунец – 160 г

соль, перец

Способ приготовления:

1. Для начинки отварить яйца и нарезать.

2. Добавить к ним нарезанный лук и тунец в собственном соку (сок сливаем).

3. Посолить и поперчить по вкусу.

4. Для теста к кефиру добавить яйца, соль и хорошо перемешать.

5. Всыпать муку с разрыхлителем и замешать однородное тесто.

6. На дно формы вылить половину теста.

7. Добавить начинку и залить остатком теста.

8. По желанию присыпать миксом семечек.

9. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут.

