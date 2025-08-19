Сытный пирог на кефире для ужина: с консервированным тунцом и луком
Вкусный и сытный пирог для ужина можно приготовить на кефире. Для начинки используйте яйца, зеленый лук, а также тунец. Выпекается блюдо за считаные минуты.
Идея приготовления сытного заливного пирога на кефире опубликована на странице фудблогера polli cooking в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- кефир 2,5% – 400 мл.
- яйца – 3 шт.
- соль – щепотка
- мука – 300 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
Ингредиенты для начинки:
- яйца – 4 шт.
- зеленый лук – пучок
- консервированный тунец – 160 г
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Для начинки отварить яйца и нарезать.
2. Добавить к ним нарезанный лук и тунец в собственном соку (сок сливаем).
3. Посолить и поперчить по вкусу.
4. Для теста к кефиру добавить яйца, соль и хорошо перемешать.
5. Всыпать муку с разрыхлителем и замешать однородное тесто.
6. На дно формы вылить половину теста.
7. Добавить начинку и залить остатком теста.
8. По желанию присыпать миксом семечек.
9. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: