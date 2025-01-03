Если вы не очень любите работать с дрожжевым тестом, поскольку его готовность следует долго ждать, почему бы не приготовить его по ускоренному рецепту? Из такого теста получаются вкуснейшие пирожки и другая выпечка.

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Фудблогер Наталья Азарчик в Facebook продемонстрировала, как она готовит дрожжевое тесто, которого не нужно ждать. Как оказалось, все достаточно просто, ведь нужно его только заварить.

Ингредиенты

Молоко – 250 гр

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Дрожжи – 25 гр (или 11 гр сухих)

Масло растительное – 3 ст.л.

Мука – 750 гр + 150 гр для присыпки

Кроме – 250 мл

Способ приготовления

1. В миске сочетаем молоко, соль, сахар и дрожжи. Хорошо перемешиваем.

2. Просеиваем муку до молочной смеси и еще раз перемешиваем.

3. Добавляем кипяток и быстро замешиваем сначала ложкой, затем руками. Тесто должно получиться липкое.

4. Стол щедро присыпаем мукой и формируем колбаску из теста.

5. Разрезаем колбаску и куски, каждый из которых – будущий пирожок.

6. Добавляем начинку и залепляем пирожки.

7. Обжариваем на сковороде с маслом до золотистости.

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