Тесто на пирожки, которому не нужно подходить: быстрый рецепт вкусного блюда
Если вы не очень любите работать с дрожжевым тестом, поскольку его готовность следует долго ждать, почему бы не приготовить его по ускоренному рецепту? Из такого теста получаются вкуснейшие пирожки и другая выпечка.
Фудблогер Наталья Азарчик в Facebook продемонстрировала, как она готовит дрожжевое тесто, которого не нужно ждать. Как оказалось, все достаточно просто, ведь нужно его только заварить.
Ингредиенты
- Молоко – 250 гр
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Дрожжи – 25 гр (или 11 гр сухих)
- Масло растительное – 3 ст.л.
- Мука – 750 гр + 150 гр для присыпки
- Кроме – 250 мл
Способ приготовления
1. В миске сочетаем молоко, соль, сахар и дрожжи. Хорошо перемешиваем.
2. Просеиваем муку до молочной смеси и еще раз перемешиваем.
3. Добавляем кипяток и быстро замешиваем сначала ложкой, затем руками. Тесто должно получиться липкое.
4. Стол щедро присыпаем мукой и формируем колбаску из теста.
5. Разрезаем колбаску и куски, каждый из которых – будущий пирожок.
6. Добавляем начинку и залепляем пирожки.
7. Обжариваем на сковороде с маслом до золотистости.
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