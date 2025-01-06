Торт "Грецкий орех": как приготовить оригинальный бисквит для семейного чаепития
Ореховый торт – это отличный десерт для уютного семейного чаепития. Лучший вариант готовить его именно на бисквитном тесте – текстура получится мягкая и очень нежная. Крем можно сделать на основе фиников.
Идея приготовления орехового торта к чаю опубликована на странице фудблогера Юлии Федоренко (fedorenko pp) в Instagram. Есть лучше после пропитки.
Ингредиенты для бисквита:
- яйцо – 3 шт.
- кефир – 50 г
- мука рисовая – 50 г
- крахмал кукурузный – 40 г
- разрыхлитель – 5 г
- подсластитель – по вкусу
- грецкий орех – 30 г
Ингредиенты для крема:
- финики – 100 г
- йогурт натуральный – 250 г
- сливочный творог – 170 г
- подсластитель
- миндальные лепестки – 50 г
Способ приготовления:
1. Для бисквита отделить белки от желтков.
2. Желтки, кефир и подсластитель смешать.
3. Добавить муку, крахмал, измельченные орехи и разрыхлитель.
4. Белки взбить до мягких пиков, аккуратно ввести в смесь.
5. Духовку предварительно разогреть до 180 градусов.
6. Выпекать бисквит 30-35 минут. Проверить готовность.
7. Финики залить кипятком.
8. Если они мягкие – на 1-2 минуты, жесткие – на 10-15 минут.
9. Финики очистить от косточек, взбить в блендере со сливочным творогом, подсластителем и йогуртом.
10. Бисквит разрезать на 3 коржа. Составить: бисквит, крем, бисквит и т.д.
11. Поставить в холодильник на 2-3 часа или ночь.
12. Украсить тортик по желанию. Посыпать миндальными лепестками.
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