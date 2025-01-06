Ореховый торт – это отличный десерт для уютного семейного чаепития. Лучший вариант готовить его именно на бисквитном тесте – текстура получится мягкая и очень нежная. Крем можно сделать на основе фиников.

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Идея приготовления орехового торта к чаю опубликована на странице фудблогера Юлии Федоренко (fedorenko pp) в Instagram. Есть лучше после пропитки.

Ингредиенты для бисквита:

яйцо – 3 шт.

кефир – 50 г

мука рисовая – 50 г

крахмал кукурузный – 40 г

разрыхлитель – 5 г

подсластитель – по вкусу

грецкий орех – 30 г

Ингредиенты для крема:

финики – 100 г

йогурт натуральный – 250 г

сливочный творог – 170 г

подсластитель

миндальные лепестки – 50 г

Способ приготовления:

1. Для бисквита отделить белки от желтков.

2. Желтки, кефир и подсластитель смешать.

3. Добавить муку, крахмал, измельченные орехи и разрыхлитель.

4. Белки взбить до мягких пиков, аккуратно ввести в смесь.

5. Духовку предварительно разогреть до 180 градусов.

6. Выпекать бисквит 30-35 минут. Проверить готовность.

7. Финики залить кипятком.

8. Если они мягкие – на 1-2 минуты, жесткие – на 10-15 минут.

9. Финики очистить от косточек, взбить в блендере со сливочным творогом, подсластителем и йогуртом.

10. Бисквит разрезать на 3 коржа. Составить: бисквит, крем, бисквит и т.д.

11. Поставить в холодильник на 2-3 часа или ночь.

12. Украсить тортик по желанию. Посыпать миндальными лепестками.

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