Перед Пасхой хозяйки все чаще экспериментируют с новыми форматами традиционных праздничных блюд. Одним из популярных трендов последних лет стала творожная паска в шоколадном корпусе. Такой десерт выглядит эффектно на праздничном столе и сочетает нежную творожную начинку с хрустящим слоем шоколада. К тому же готовится он значительно проще, чем классическая паска из теста. Делимся пошаговым рецептом праздничного десерта.

Идея приготовления творожной паски в шоколадном корпусе опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты для шоколадного корпуса:

белый шоколад – 120 г

жирорастворимый краситель – по желанию

Ингредиенты для творожной части:

творог 9% – 300 г

сливки 30-33 % – 90 г

сливочное масло – 60 г

сахар – 60 г

белый шоколад – 36 г

желтки – 2 шт.

цукаты – 90 г

Способ приготовления:

1. Сначала форму для паски поставьте в морозилку на несколько минут – так шоколад быстрее застынет. Белый шоколад растопите в микроволновой печи импульсами по 10-15 секунд, каждый раз перемешивая. По желанию добавьте краситель.

2. Растопленный шоколад вылейте в форму, равномерно распределите по стенкам и поставьте в морозилку примерно на 5 минут. Когда первый слой немного застынет, нанесите второй слой для прочности и снова поставьте форму охлаждаться.

3. Творог протрите через сито, чтобы масса стала нежной и однородной. Добавьте мягкое сливочное масло комнатной температуры и хорошо перемешайте.

4. Желтки взбейте с сахаром до светлой пышной массы. Сливки слегка подогрейте, не доводя до кипения, и вливайте их тонкой струйкой в желтки, постоянно помешивая.

5. Смесь поставьте на слабый огонь и варите примерно 1-1,5 минуты до легкого загустения. Добавьте белый шоколад, перемешайте до однородности и охладите до комнатной температуры.

6. Творожную массу смешайте с заварной основой, добавьте цукаты. Готовую начинку выложите в шоколадный корпус и разровняйте.

7. Форму поставьте в морозилку минимум на 4-6 часов. После этого аккуратно снимите форму и переложите десерт в холодильник, чтобы он постепенно разморозился.

8. Перед подачей творожную паску лучше оставить в холодильнике на несколько часов или на ночь. В результате десерт получается нежным, хорошо держит форму и имеет приятное сочетание кремовой начинки и хрустящего шоколадного корпуса. Такая паска станет эффектным украшением пасхального стола.

