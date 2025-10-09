Трендовый тыквенный пирог "Зебра" к чаю: успейте приготовить этой осенью
Из скоовитого сезонного пирога можно приготовить трендовый пирог "Зебра". Он получится не только нежным и вкусным, но и очень привлекательным. А главное – рецепт элементарный и не требует много вашего времени.
Идея приготовления тыквенного пирога "Зебра" опубликована на странице фудблогера olya pins в Instagram.
Ингредиенты для сырного слоя:
- творог ксиломолочный 5% – 400 г
- яйца – 3 шт.
- сахар – 2 ст.л.
- ванильный сахар – 1 ч.л.
- мак – 2-3 ст.л.
- мука – 2 ст.л.
Ингредиенты для тыквенного слоя:
- тыквенное пюре – 300 г
- яйца – 2 шт.
- сахар или подсластитель – 2 ст.л.
- мука – 4 ст.л.
Способ приготовления:
1. Смешать творог с 3 яйцами, сахаром, ванильным сахаром, маком и 2 ст.л. муки.
2. Лучше брать пастообразный творог. Если используете зернистый – взбейте массу блендером.
3. В отдельной миске соединить пюре из тыквы, 2 яйца, сахар и 4 ст.л. муки.
4. В смазанную форму выложить массы поочередно ложкой – получается красивая "зебра".
5. Выпекать при температуре 180 градусов 60-90 минут. Продолжительность зависит от высоты формы и диаметра (чем шире тем быстрее). Готовность проверяйте шпажкой.
6. Охладить до комнатной температуры и поставить в холодильник минимум на час.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: