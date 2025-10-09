Из скоовитого сезонного пирога можно приготовить трендовый пирог "Зебра". Он получится не только нежным и вкусным, но и очень привлекательным. А главное – рецепт элементарный и не требует много вашего времени.

Идея приготовления тыквенного пирога "Зебра" опубликована на странице фудблогера olya pins в Instagram.

Ингредиенты для сырного слоя:

творог ксиломолочный 5% – 400 г

яйца – 3 шт.

сахар – 2 ст.л.

ванильный сахар – 1 ч.л.

мак – 2-3 ст.л.

мука – 2 ст.л.

Ингредиенты для тыквенного слоя:

тыквенное пюре – 300 г

яйца – 2 шт.

сахар или подсластитель – 2 ст.л.

мука – 4 ст.л.

Способ приготовления:

1. Смешать творог с 3 яйцами, сахаром, ванильным сахаром, маком и 2 ст.л. муки.

2. Лучше брать пастообразный творог. Если используете зернистый – взбейте массу блендером.

3. В отдельной миске соединить пюре из тыквы, 2 яйца, сахар и 4 ст.л. муки.

4. В смазанную форму выложить массы поочередно ложкой – получается красивая "зебра".

5. Выпекать при температуре 180 градусов 60-90 минут. Продолжительность зависит от высоты формы и диаметра (чем шире тем быстрее). Готовность проверяйте шпажкой.

6. Охладить до комнатной температуры и поставить в холодильник минимум на час.

