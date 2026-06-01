Для домашнего чаепития не обязательно готовить сложную выпечку и тратить много времени на тесто. Творожно-маковый рулет в лаваше получается нежным, ароматным и хорошо держит форму после запекания. Начинка из творога, мака и изюма делает десерт насыщенным на вкус, а тонкий лаваш позволяет значительно сократить время приготовления. Такой рулет прекрасно подходит как теплым, так и охлажденным.

Идея приготовления сладкого творожно-макового рулета с начинкой опубликована на странице фудблогера nastya dreamy в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 2 шт.

яйцо – 1 шт.

творог – 300 г.

натуральный йогурт – 150 г.

мак – 60 г.

изюм – 60 г.

сахар или подсластитель – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Мак залейте кипятком и проварите на небольшом огне до испарения лишней жидкости.

2. После этого дайте ему немного остыть.

3. В чашу блендера выложите творог, белок яйца, йогурт и сахар или подсластитель.

4. Взбейте до получения гладкой однородной массы.

5. Добавьте подготовленный мак и изюм, после чего тщательно перемешайте начинку.

6. Разложите лаваш на рабочей поверхности и равномерно распределите творожную массу по всей плоскости.

7. Плотно заверните лаваш в рулет. Так же сформируйте второй рулет.

8. Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом.

9. Сверху смажьте желтком для красивой золотистой корочки.

10. Выпекайте рулеты в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25 минут.

11. После выпекания дайте рулету немного остыть, нарежьте порционными кусочками и подавайте к столу.

