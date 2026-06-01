Творожно-маковый рулет с изюмом: делимся быстрым рецептом десерта без теста
Для домашнего чаепития не обязательно готовить сложную выпечку и тратить много времени на тесто. Творожно-маковый рулет в лаваше получается нежным, ароматным и хорошо держит форму после запекания. Начинка из творога, мака и изюма делает десерт насыщенным на вкус, а тонкий лаваш позволяет значительно сократить время приготовления. Такой рулет прекрасно подходит как теплым, так и охлажденным.
Идея приготовления сладкого творожно-макового рулета с начинкой опубликована на странице фудблогера nastya dreamy в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш – 2 шт.
- яйцо – 1 шт.
- творог – 300 г.
- натуральный йогурт – 150 г.
- мак – 60 г.
- изюм – 60 г.
- сахар или подсластитель – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Мак залейте кипятком и проварите на небольшом огне до испарения лишней жидкости.
2. После этого дайте ему немного остыть.
3. В чашу блендера выложите творог, белок яйца, йогурт и сахар или подсластитель.
4. Взбейте до получения гладкой однородной массы.
5. Добавьте подготовленный мак и изюм, после чего тщательно перемешайте начинку.
6. Разложите лаваш на рабочей поверхности и равномерно распределите творожную массу по всей плоскости.
7. Плотно заверните лаваш в рулет. Так же сформируйте второй рулет.
8. Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом.
9. Сверху смажьте желтком для красивой золотистой корочки.
10. Выпекайте рулеты в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25 минут.
11. После выпекания дайте рулету немного остыть, нарежьте порционными кусочками и подавайте к столу.
