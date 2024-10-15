Тыквенный тортик, который понравится всей семье: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
2 минуты
174
Тыквенный тортик, который понравится всей семье: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Осенью нам всем начинает хотеться домашнего уюта и тепла. Прекрасно с этой задачей справится разнообразная выпечка, приготовленная заботливыми руками для всей семьи.

Видео дня

Недавно звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво в Instagram предложил рецепт такого изделия. Речь идет о тыквенном тортике, что точно придется по вкусу всей семье. Шеф-повар утверждает, что это идеальный вариант для уютного осеннего вечера.

Тыквенный тортик, который понравится всей семье: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Ингредиенты для бисквита

  • Мука – 140 гр
  • Корица – ½ чл.
  • Мускатный орех – ½ ч.л.
  • Разрыхлитель – ½ ч.л.
  • Сода – ½ ч.л.
  • Масло сливочное – 70 гр
  • Сахар – 150 гр
  • Яйца – 1 шт
  • Ванильный сахар
  • Тыквенное пюре – 140 гр

Ингредиенты для пропитки

  • Эспрессо – 1 порция
  • Молоко – 80 мл
  • Сгущенка – 2 ст.л.

Ингредиенты для сливочного крема

  • Сливочное масло – 100 гр
  • Крем-творог – 150 гр
  • Сахарная пудра – 100 гр
  • Ванильный сахар
  • Корица
  • Мускатный орех
  • Эспрессо – 1 порция

Способ приготовления

1. Готовим бисквит. Мягкое сливочное масло взбить с сахаром, добавить ванильный сахар и смесь корицы и мускатного ореха.

Тыквенный тортик, который понравится всей семье: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

2. Добавить яйцо и перемешать.

3. Добавить тыквенное пюре. Перемешать.

4. Всыпать смесь муки, соды и разрыхлителя и перемешать венчиком до однородности.

5. Выпекать при 170° в течение 20-25 минут.

6. Готовим пропитку. Смешать молоко, эспрессо и сгущенку.

Тыквенный тортик, который понравится всей семье: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

7. 2. Проследить бисквит.

8. Готовим крем. Смешайте все составляющие венчиком и пересыпайте в пакет слайдер.

Тыквенный тортик, который понравится всей семье: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

9. Выложить крем на пропитанный бисквит.

Тыквенный тортик, который понравится всей семье: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

На OBOZ.UA есть много рецептов из тыквы:

РецептытортдесертЭктор Хименес-Браво

Сейчас мы готовим

Все рецепты