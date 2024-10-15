Тыквенный тортик, который понравится всей семье: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Осенью нам всем начинает хотеться домашнего уюта и тепла. Прекрасно с этой задачей справится разнообразная выпечка, приготовленная заботливыми руками для всей семьи.
Недавно звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво в Instagram предложил рецепт такого изделия. Речь идет о тыквенном тортике, что точно придется по вкусу всей семье. Шеф-повар утверждает, что это идеальный вариант для уютного осеннего вечера.
Ингредиенты для бисквита
- Мука – 140 гр
- Корица – ½ чл.
- Мускатный орех – ½ ч.л.
- Разрыхлитель – ½ ч.л.
- Сода – ½ ч.л.
- Масло сливочное – 70 гр
- Сахар – 150 гр
- Яйца – 1 шт
- Ванильный сахар
- Тыквенное пюре – 140 гр
Ингредиенты для пропитки
- Эспрессо – 1 порция
- Молоко – 80 мл
- Сгущенка – 2 ст.л.
Ингредиенты для сливочного крема
- Сливочное масло – 100 гр
- Крем-творог – 150 гр
- Сахарная пудра – 100 гр
- Ванильный сахар
- Корица
- Мускатный орех
- Эспрессо – 1 порция
Способ приготовления
1. Готовим бисквит. Мягкое сливочное масло взбить с сахаром, добавить ванильный сахар и смесь корицы и мускатного ореха.
2. Добавить яйцо и перемешать.
3. Добавить тыквенное пюре. Перемешать.
4. Всыпать смесь муки, соды и разрыхлителя и перемешать венчиком до однородности.
5. Выпекать при 170° в течение 20-25 минут.
6. Готовим пропитку. Смешать молоко, эспрессо и сгущенку.
7. 2. Проследить бисквит.
8. Готовим крем. Смешайте все составляющие венчиком и пересыпайте в пакет слайдер.
9. Выложить крем на пропитанный бисквит.
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