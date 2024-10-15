Осенью нам всем начинает хотеться домашнего уюта и тепла. Прекрасно с этой задачей справится разнообразная выпечка, приготовленная заботливыми руками для всей семьи.

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Недавно звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво в Instagram предложил рецепт такого изделия. Речь идет о тыквенном тортике, что точно придется по вкусу всей семье. Шеф-повар утверждает, что это идеальный вариант для уютного осеннего вечера.

Ингредиенты для бисквита

Мука – 140 гр

Корица – ½ чл.

Мускатный орех – ½ ч.л.

Разрыхлитель – ½ ч.л.

Сода – ½ ч.л.

Масло сливочное – 70 гр

Сахар – 150 гр

Яйца – 1 шт

Ванильный сахар

Тыквенное пюре – 140 гр

Ингредиенты для пропитки

Эспрессо – 1 порция

Молоко – 80 мл

Сгущенка – 2 ст.л.

Ингредиенты для сливочного крема

Сливочное масло – 100 гр

Крем-творог – 150 гр

Сахарная пудра – 100 гр

Ванильный сахар

Корица

Мускатный орех

Эспрессо – 1 порция

Способ приготовления

1. Готовим бисквит. Мягкое сливочное масло взбить с сахаром, добавить ванильный сахар и смесь корицы и мускатного ореха.

2. Добавить яйцо и перемешать.

3. Добавить тыквенное пюре. Перемешать.

4. Всыпать смесь муки, соды и разрыхлителя и перемешать венчиком до однородности.

5. Выпекать при 170° в течение 20-25 минут.

6. Готовим пропитку. Смешать молоко, эспрессо и сгущенку.

7. 2. Проследить бисквит.

8. Готовим крем. Смешайте все составляющие венчиком и пересыпайте в пакет слайдер.

9. Выложить крем на пропитанный бисквит.

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