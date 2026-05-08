Домашняя сдобная выпечка всегда создает особый уют на кухне. Если сделать удачное тесто, булочки и пирожки получатся мягкими, пышными и долго не будут черстветь. Для такого рецепта нужны простые продукты, которые обычно есть дома. Это универсальное сдобное тесто отлично подходит как для сладкой, так и для несладкой начинки.

Идея приготовления универсального сдобного теста опубликована на странице фудблогера viktoria chorna в Instagram.

Ингредиенты для теста:

мука – 550 г

дрожжи свежие – 25 г

яйца – 2 шт.

сахар – 100 г

соль – 5 г

молоко – 200 мл

сливочное масло – 80 г

Ингредиенты для штройзеля:

сливочное масло – 30 г

мука – 2-3 ст. л.

сахар – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Подогрейте молоко до теплого состояния. Добавьте дрожжи, сахар, яйца и соль. Хорошо перемешайте массу до однородности.

2. Постепенно всыпайте просеянную муку и начинайте замешивать тесто. Оно должно получиться мягким и эластичным. В конце добавьте сливочное масло маленькими кубиками и еще раз тщательно вымесите тесто руками.

3. Накройте миску полотенцем и оставьте тесто в теплом месте примерно на один час. За это время оно должно хорошо увеличиться в объеме.

4. Готовое тесто поделите на равные части и сформируйте шарики. Дайте им постоять еще 5 минут. После этого раскатайте заготовки, выложите любимую начинку джем, повидло, творог или мак – и хорошо защипните края.

5. Сформированные булочки или пирожки оставьте еще на час для подъема. Затем выложите их на противень и выпекайте в разогретой духовке при температуре 190-200 градусов примерно 25 минут до золотистой корочки.

6. Для сладкой посыпки смешайте холодное сливочное масло, сахар и муку.

7. Перетрите руками до образования крошки. Посыпьте булочки перед выпеканием так выпечка получится еще более ароматной и аппетитной.

