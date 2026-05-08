Универсальное сдобное тесто для булочек и пирожков: как приготовить
Домашняя сдобная выпечка всегда создает особый уют на кухне. Если сделать удачное тесто, булочки и пирожки получатся мягкими, пышными и долго не будут черстветь. Для такого рецепта нужны простые продукты, которые обычно есть дома. Это универсальное сдобное тесто отлично подходит как для сладкой, так и для несладкой начинки.
Идея приготовления универсального сдобного теста опубликована на странице фудблогера viktoria chorna в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- мука – 550 г
- дрожжи свежие – 25 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 100 г
- соль – 5 г
- молоко – 200 мл
- сливочное масло – 80 г
Ингредиенты для штройзеля:
- сливочное масло – 30 г
- мука – 2-3 ст. л.
- сахар – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Подогрейте молоко до теплого состояния. Добавьте дрожжи, сахар, яйца и соль. Хорошо перемешайте массу до однородности.
2. Постепенно всыпайте просеянную муку и начинайте замешивать тесто. Оно должно получиться мягким и эластичным. В конце добавьте сливочное масло маленькими кубиками и еще раз тщательно вымесите тесто руками.
3. Накройте миску полотенцем и оставьте тесто в теплом месте примерно на один час. За это время оно должно хорошо увеличиться в объеме.
4. Готовое тесто поделите на равные части и сформируйте шарики. Дайте им постоять еще 5 минут. После этого раскатайте заготовки, выложите любимую начинку джем, повидло, творог или мак – и хорошо защипните края.
5. Сформированные булочки или пирожки оставьте еще на час для подъема. Затем выложите их на противень и выпекайте в разогретой духовке при температуре 190-200 градусов примерно 25 минут до золотистой корочки.
6. Для сладкой посыпки смешайте холодное сливочное масло, сахар и муку.
7. Перетрите руками до образования крошки. Посыпьте булочки перед выпеканием так выпечка получится еще более ароматной и аппетитной.
