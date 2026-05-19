Вкусная домашняя галета с клубникой: как приготовить сезонный десерт к чаю
Сезон клубники – прекрасная возможность приготовить простой домашний десерт к чаю. Галета с ягодами получается нежной внутри и хрустящей по краям, а готовится значительно легче, чем классические пироги. Для рецепта понадобятся доступные ингредиенты и минимум времени. Такой десерт прекрасно подходит еще теплым сразу после духовки.
Идея приготовления вкусной галеты с клубникой опубликована на странице фудблогера korolivska1 в Instagram.
Ингредиенты:
- творог 5% – 75 г
- яйцо – 25 г
- сахарозаменитель или сахар – по вкусу
- рисовая мука – 35 г
- разрыхлитель – 1 г
- клубника – примерно 100 г
- миндальные лепестки
- кокосовая стружка
- измельченные орехи
Способ приготовления:
1. Для начала смешайте творог, яйцо, сахарозаменитель, рисовую муку и разрыхлитель. Хорошо перемешайте массу до однородной консистенции.
2. На противень застелите пергамент или силиконовый коврик. Выложите тесто и сформируйте небольшую круглую лепешку с бортиками.
3. Клубнику помойте, обсушите и нарежьте кусочками, если ягоды крупные. Выложите начинку в центр галеты.
4. После этого аккуратно заверните края теста к середине, оставляя центр открытым. По желанию посыпьте десерт миндальными лепестками, кокосовой стружкой или орехами.
5. Для более румяной корочки можно слегка смазать края желтком.
6. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте галету примерно 20 минут до легкой золотистости.
7. Готовый десерт лучше всего подавать теплым. Клубника делает начинку сочной и ароматной, а тонкое тесто прекрасно дополняет сезонные ягоды.
