Сезон клубники – прекрасная возможность приготовить простой домашний десерт к чаю. Галета с ягодами получается нежной внутри и хрустящей по краям, а готовится значительно легче, чем классические пироги. Для рецепта понадобятся доступные ингредиенты и минимум времени. Такой десерт прекрасно подходит еще теплым сразу после духовки.

Идея приготовления вкусной галеты с клубникой опубликована на странице фудблогера korolivska1 в Instagram.

Ингредиенты:

творог 5% – 75 г

яйцо – 25 г

сахарозаменитель или сахар – по вкусу

рисовая мука – 35 г

разрыхлитель – 1 г

клубника – примерно 100 г

миндальные лепестки

кокосовая стружка

измельченные орехи

Способ приготовления:

1. Для начала смешайте творог, яйцо, сахарозаменитель, рисовую муку и разрыхлитель. Хорошо перемешайте массу до однородной консистенции.

2. На противень застелите пергамент или силиконовый коврик. Выложите тесто и сформируйте небольшую круглую лепешку с бортиками.

3. Клубнику помойте, обсушите и нарежьте кусочками, если ягоды крупные. Выложите начинку в центр галеты.

4. После этого аккуратно заверните края теста к середине, оставляя центр открытым. По желанию посыпьте десерт миндальными лепестками, кокосовой стружкой или орехами.

5. Для более румяной корочки можно слегка смазать края желтком.

6. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте галету примерно 20 минут до легкой золотистости.

7. Готовый десерт лучше всего подавать теплым. Клубника делает начинку сочной и ароматной, а тонкое тесто прекрасно дополняет сезонные ягоды.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: