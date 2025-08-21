Вкусная галета с абрикосами для семейного чаепития: обязательно приготовьте этим летом
Замечательным десертом для уютного семейного чаепития станет галета с абрикосами. Для теста очень вкусно будет использовать именно творог. Основа удачно сочетается с сочной начинкой. хорошо пропекается и, к тому же, достаточно быстро.
Идея приготовления творожной галеты с абрикосами к чаю опубликована на странице фудблогера nata.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- 200 г муки
- 80 г сливочного масла
- 1 ст.л. сахара
- щепотка соли
- 1 ст.л. сметаны
- 1 яйцо
- 700 г абрикосов
- миндальные хлопья для бортиков
Ингредиенты для чизкейка:
- 250 г сливочного крем-сыра
- 50 г сахара
- 1 желток (белок оставьте для смазывания бортиков галеты)
- 1 ст.л. кукурузного крахмала
Способ приготовления:
1. Для теста муку, соль, сахар и холодное сливочное масло перетереть до состояния крошки.
2. Добавить сметану, яйцо и быстро замесить однородное тесто (достаточно, чтобы все ингредиенты объединились между собой.
3. Накрыть пленкой и поставить в холодильник на 30 минут.
4. Для фруктовой начинки абрикосы нарезать на небольшие кусочки, а для чизкейка перемешать до однородности все указанные ингредиенты.
5. Охлажденное тесто раскатать сразу на пергаменте в круг диаметром 30-35 см.
6. Выложить творожную массу, далее абрикосы и завернуть края галеты.
7. Бортики смазать взбитым белком и посыпать миндальными хлопьями.
8. Выпекать при 180 градусах 40-45 минут.
