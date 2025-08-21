Вкусная галета с абрикосами для семейного чаепития: обязательно приготовьте этим летом

Замечательным десертом для уютного семейного чаепития станет галета с абрикосами. Для теста очень вкусно будет использовать именно творог. Основа удачно сочетается с сочной начинкой. хорошо пропекается и, к тому же, достаточно быстро.

Идея приготовления творожной галеты с абрикосами к чаю опубликована на странице фудблогера nata.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • 200 г муки
  • 80 г сливочного масла
  • 1 ст.л. сахара
  • щепотка соли
  • 1 ст.л. сметаны
  • 1 яйцо
  • 700 г абрикосов
  • миндальные хлопья для бортиков

Ингредиенты для чизкейка:

  • 250 г сливочного крем-сыра
  • 50 г сахара
  • 1 желток (белок оставьте для смазывания бортиков галеты)
  • 1 ст.л. кукурузного крахмала

Способ приготовления:

1. Для теста муку, соль, сахар и холодное сливочное масло перетереть до состояния крошки.

2. Добавить сметану, яйцо и быстро замесить однородное тесто (достаточно, чтобы все ингредиенты объединились между собой.

3. Накрыть пленкой и поставить в холодильник на 30 минут.

4. Для фруктовой начинки абрикосы нарезать на небольшие кусочки, а для чизкейка перемешать до однородности все указанные ингредиенты.

5. Охлажденное тесто раскатать сразу на пергаменте в круг диаметром 30-35 см.

6. Выложить творожную массу, далее абрикосы и завернуть края галеты.

7. Бортики смазать взбитым белком и посыпать миндальными хлопьями.

8. Выпекать при 180 градусах 40-45 минут.

