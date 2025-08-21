Замечательным десертом для уютного семейного чаепития станет галета с абрикосами. Для теста очень вкусно будет использовать именно творог. Основа удачно сочетается с сочной начинкой. хорошо пропекается и, к тому же, достаточно быстро.

Идея приготовления творожной галеты с абрикосами к чаю опубликована на странице фудблогера nata.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

200 г муки

80 г сливочного масла

1 ст.л. сахара

щепотка соли

1 ст.л. сметаны

1 яйцо

700 г абрикосов

миндальные хлопья для бортиков

Ингредиенты для чизкейка:

250 г сливочного крем-сыра

50 г сахара

1 желток (белок оставьте для смазывания бортиков галеты)

1 ст.л. кукурузного крахмала

Способ приготовления:

1. Для теста муку, соль, сахар и холодное сливочное масло перетереть до состояния крошки.

2. Добавить сметану, яйцо и быстро замесить однородное тесто (достаточно, чтобы все ингредиенты объединились между собой.

3. Накрыть пленкой и поставить в холодильник на 30 минут.

4. Для фруктовой начинки абрикосы нарезать на небольшие кусочки, а для чизкейка перемешать до однородности все указанные ингредиенты.

5. Охлажденное тесто раскатать сразу на пергаменте в круг диаметром 30-35 см.

6. Выложить творожную массу, далее абрикосы и завернуть края галеты.

7. Бортики смазать взбитым белком и посыпать миндальными хлопьями.

8. Выпекать при 180 градусах 40-45 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:\