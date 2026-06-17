Вкусная галета с нектаринами к чаю: как приготовить эффектный летний десерт
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Сезон нектаринов – прекрасная возможность приготовить домашнюю выпечку без сложных ингредиентов и длительных приготовлений. Особенно хорошо для этого подходит галета – открытый пирог с хрустящим основанием и сочной фруктовой начинкой. Такой десерт выглядит эффектно, но готовится очень просто. Галета с нектаринами станет прекрасным дополнением к чаю, кофе или семейному летнему чаепитию.
Идея приготовления вкусной галеты к чаю опубликована на странице фудблогера valeriia.moroz в Instagram.
Ингредиенты для основы:
- тесто фило – 5 листов
- сливочное масло – 50 г
- сливочный сыр – 300 г
- желтки – 2 шт.
- сахар – 2-3 ст. л.
- кукурузный крахмал – 2 ст. л.
- нектарины – 3 шт.
- миндальные лепестки – по вкусу
Способ приготовления:
1. Растопите сливочное масло и дайте ему немного остыть.
2. Форму для выпечки выстелите листом теста фило. Каждый следующий лист выкладывайте сверху, смазывая его растопленным сливочным маслом.
3. Для начинки смешайте сливочный сыр, желтки, сахар и кукурузный крахмал до получения однородной массы.
4. Равномерно распределите творожную начинку по подготовленной основе.
5. Нектарины помойте, удалите косточки и нарежьте аккуратными ломтиками.
6. Выложите фрукты поверх творожной массы. Края теста загните внутрь, формируя открытую галету.
7. Смажьте края оставшимся сливочным маслом и посыпьте миндальными лепестками.
8. Выпекайте десерт в разогретой до 170 градусов духовке примерно 35-45 минут до появления золотистого цвета.
9. После выпечки дайте галете остыть, чтобы начинка застыла и десерт было удобно нарезать.
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