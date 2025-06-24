Вкусная летняя галета с нектаринами: делимся рецептом десерта для семейного чаепития
Галета - очень вкусный десерт, который стоит готовить именно летом. С хрустящим тестом прекрасно сочетается разнообразные свежие ягоды и фрукты. Например, можно использовать сезонные нектарины.
Идея приготовления сладкой галеты с нектаринами к чаю опубликована на странице фудблогера Анастасии Кистеневой (nisenitnitsia) в Instagram. Вы точно справитесь с элементрным тестом.
Ингредиенты:
- творог – 180 г
- сливочное масло – 90 г
- желтки – 2 шт. (1 в тесто, 1 для смазывания)
- сахар – 2 ст.л.
- цедра 1 лимона
- соль – щепотка
- ванильный сахар – 1 пакетик
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- мука – 150 г
- нектарины или персики – 3 шт.
- сахарная пудра - 2 ст.л.+ кукурузный крахмал - 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Соединить творог с растопленным сливочным маслом.
2. Хорошо размять вилкой до однородной массы.
3. Добавить соль, сахар, ванильный сахар, лимонную цедру и один желток.
4. Тщательно перемешать.
5. Ввести просеянную муку вместе с разрыхлителем и замесить мягкое тесто.
6. Завернуть его в пакет и убрать в холодильник на 30 минут.
7. После охлаждения раскатать тесто между двух пергаментов.
8. Выложить сверху тонко нарезанные нектарины и присыпать смесью из сахарной пудры и крахмала.
9. Завернуть края теста, формируя галету, и смазать их желтком.
10. Присыпать миндальными хлопьями.
11. Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 30 минут.
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