Вкусная летняя галета с нектаринами: делимся рецептом десерта для семейного чаепития

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
528
Вкусная летняя галета с нектаринами: делимся рецептом десерта для семейного чаепития

Галета - очень вкусный десерт, который стоит готовить именно летом. С хрустящим тестом прекрасно сочетается разнообразные свежие ягоды и фрукты. Например, можно использовать сезонные нектарины.

Идея приготовления сладкой галеты с нектаринами к чаю опубликована на странице фудблогера Анастасии Кистеневой (nisenitnitsia) в Instagram. Вы точно справитесь с элементрным тестом.

Вкусная летняя галета с нектаринами: делимся рецептом десерта для семейного чаепития

Ингредиенты:

  • творог – 180 г
  • сливочное масло – 90 г
  • желтки – 2 шт. (1 в тесто, 1 для смазывания)
  • сахар – 2 ст.л.
  • цедра 1 лимона
  • соль – щепотка
  • ванильный сахар – 1 пакетик
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • мука – 150 г
  • нектарины или персики – 3 шт.
  • сахарная пудра - 2 ст.л.+ кукурузный крахмал - 1 ст.л.

Способ приготовления:

Вкусная летняя галета с нектаринами: делимся рецептом десерта для семейного чаепития

1. Соединить творог с растопленным сливочным маслом.

2. Хорошо размять вилкой до однородной массы.

3. Добавить соль, сахар, ванильный сахар, лимонную цедру и один желток.

Вкусная летняя галета с нектаринами: делимся рецептом десерта для семейного чаепития

4. Тщательно перемешать.

5. Ввести просеянную муку вместе с разрыхлителем и замесить мягкое тесто.

6. Завернуть его в пакет и убрать в холодильник на 30 минут.

Вкусная летняя галета с нектаринами: делимся рецептом десерта для семейного чаепития

7. После охлаждения раскатать тесто между двух пергаментов.

8. Выложить сверху тонко нарезанные нектарины и присыпать смесью из сахарной пудры и крахмала.

Вкусная летняя галета с нектаринами: делимся рецептом десерта для семейного чаепития

9. Завернуть края теста, формируя галету, и смазать их желтком.

10. Присыпать миндальными хлопьями.

Вкусная летняя галета с нектаринами: делимся рецептом десерта для семейного чаепития

11. Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 30 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты