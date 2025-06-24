Галета - очень вкусный десерт, который стоит готовить именно летом. С хрустящим тестом прекрасно сочетается разнообразные свежие ягоды и фрукты. Например, можно использовать сезонные нектарины.

Идея приготовления сладкой галеты с нектаринами к чаю опубликована на странице фудблогера Анастасии Кистеневой (nisenitnitsia) в Instagram. Вы точно справитесь с элементрным тестом.

Ингредиенты:

творог – 180 г

сливочное масло – 90 г

желтки – 2 шт. (1 в тесто, 1 для смазывания)

сахар – 2 ст.л.

цедра 1 лимона

соль – щепотка

ванильный сахар – 1 пакетик

разрыхлитель – 1 ч.л.

мука – 150 г

нектарины или персики – 3 шт.

сахарная пудра - 2 ст.л.+ кукурузный крахмал - 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Соединить творог с растопленным сливочным маслом.

2. Хорошо размять вилкой до однородной массы.

3. Добавить соль, сахар, ванильный сахар, лимонную цедру и один желток.

4. Тщательно перемешать.

5. Ввести просеянную муку вместе с разрыхлителем и замесить мягкое тесто.

6. Завернуть его в пакет и убрать в холодильник на 30 минут.

7. После охлаждения раскатать тесто между двух пергаментов.

8. Выложить сверху тонко нарезанные нектарины и присыпать смесью из сахарной пудры и крахмала.

9. Завернуть края теста, формируя галету, и смазать их желтком.

10. Присыпать миндальными хлопьями.

11. Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 30 минут.

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