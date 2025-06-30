Творожная запеканка – домашняя выпечка, которую можно сделать не только вкусной, но и достаточно питательной. Для этого вместо муки следует добавить манку. Масса будет прекрасно держать форму и получится рыхлой.

Идея приготовления вкусной творожной запеканки на сметане опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoriia chui в Instagram. Для того, чтобы получился красивый узор при разрезе, добавьте какао.

Ингредиенты:

творог – 600 г

яйца – 3 шт.

сахар – 120 г

сметана – 100 г

манка – 50 г

какао – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Творог, яйца, сахар, сметану взбить блендером.

2. Добавить манку и перемешать.

3. Вылить половину теста в форму, смазанную маслом.

4. Во вторую половину добавить какао.

5. Перемешать и выложить на первую часть. Также по желанию можно добавить вишни.

6. Выпекать при температуре 175 градусов 30-35 минут.

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