Вкусная запеканка из творога на сметане: что добавить вместо муки

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
84
Вкусная запеканка из творога на сметане: что добавить вместо муки

Творожная запеканка – домашняя выпечка, которую можно сделать не только вкусной, но и достаточно питательной. Для этого вместо муки следует добавить манку. Масса будет прекрасно держать форму и получится рыхлой.

Идея приготовления вкусной творожной запеканки на сметане опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoriia chui в Instagram. Для того, чтобы получился красивый узор при разрезе, добавьте какао.

Вкусная запеканка из творога на сметане: что добавить вместо муки

Ингредиенты:

  • творог – 600 г
  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 120 г
  • сметана – 100 г
  • манка – 50 г
  • какао – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Вкусная запеканка из творога на сметане: что добавить вместо муки

1. Творог, яйца, сахар, сметану взбить блендером.

Вкусная запеканка из творога на сметане: что добавить вместо муки

2. Добавить манку и перемешать.

Вкусная запеканка из творога на сметане: что добавить вместо муки

3. Вылить половину теста в форму, смазанную маслом.

Вкусная запеканка из творога на сметане: что добавить вместо муки

4. Во вторую половину добавить какао.

5. Перемешать и выложить на первую часть. Также по желанию можно добавить вишни.

Вкусная запеканка из творога на сметане: что добавить вместо муки

6. Выпекать при температуре 175 градусов 30-35 минут.

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