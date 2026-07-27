Домашнее яблочное повидло – одна из лучших зимних заготовок, которую можно использовать для выпечки, тостов или просто подавать к чаю. Для его приготовления понадобятся только яблоки, сахар и немного воды. Готовое повидло получается настолько густым, что после остывания его можно нарезать ножом. Такой рецепт не требует сложных ингредиентов и всегда даёт отличный результат.

Идея приготовления вкусного повидла из яблок опубликована на странице yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

очищенные яблоки – 2,5 кг.

сахар – 1,8 кг.

вода – 50 мл.

Способ приготовления:

1. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, после чего нарежьте их небольшими кусочками.

2. Переложите подготовленные яблоки в кастрюлю с толстым дном. Добавьте воду и засыпьте сахаром.

3. Накройте кастрюлю крышкой и тушите смесь на небольшом огне примерно 30-40 минут. За это время яблоки должны хорошо размякнуть.

4. Измельчите яблочную массу погружным блендером до однородной консистенции без комочков.

5. Верните яблочное пюре на плиту и продолжайте уваривать его на слабом огне ещё 2-3 часа. Не забывайте периодически помешивать повидло, чтобы оно не пригорело.

6. Готовая масса должна стать густой, плотной и хорошо держать форму на ложке. Именно благодаря длительному увариванию повидло приобретает консистенцию, похожую на домашний мармелад.

7. Горячее повидло разложите по заранее простерилизованным банкам и плотно закройте крышками.

8. Переверните банки вверх дном, накройте полотенцем или одеялом и оставьте до полного остывания.

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