Вкусное яблочное варенье на зиму: понадобится всего три ингредиента
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Домашнее яблочное повидло – одна из лучших зимних заготовок, которую можно использовать для выпечки, тостов или просто подавать к чаю. Для его приготовления понадобятся только яблоки, сахар и немного воды. Готовое повидло получается настолько густым, что после остывания его можно нарезать ножом. Такой рецепт не требует сложных ингредиентов и всегда даёт отличный результат.
Идея приготовления вкусного повидла из яблок опубликована на странице yuliia.senych в Instagram.
Ингредиенты:
- очищенные яблоки – 2,5 кг.
- сахар – 1,8 кг.
- вода – 50 мл.
Способ приготовления:
1. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, после чего нарежьте их небольшими кусочками.
2. Переложите подготовленные яблоки в кастрюлю с толстым дном. Добавьте воду и засыпьте сахаром.
3. Накройте кастрюлю крышкой и тушите смесь на небольшом огне примерно 30-40 минут. За это время яблоки должны хорошо размякнуть.
4. Измельчите яблочную массу погружным блендером до однородной консистенции без комочков.
5. Верните яблочное пюре на плиту и продолжайте уваривать его на слабом огне ещё 2-3 часа. Не забывайте периодически помешивать повидло, чтобы оно не пригорело.
6. Готовая масса должна стать густой, плотной и хорошо держать форму на ложке. Именно благодаря длительному увариванию повидло приобретает консистенцию, похожую на домашний мармелад.
7. Горячее повидло разложите по заранее простерилизованным банкам и плотно закройте крышками.
8. Переверните банки вверх дном, накройте полотенцем или одеялом и оставьте до полного остывания.
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