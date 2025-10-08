Вкусные домашние пончики из творога: делимся рецептом культового десерта
Домашние пончики – это тот десерт, который всегда вызывает ассоциации с теплом, ароматом свежей выпечки и уютом. Их можно приготовить очень просто, даже без дрожжей, используя обычный творог. Такие пончики получаются мягкими, нежными внутри и золотистыми снаружи. Их удобно готовить на сковороде, а результат обязательно понравится всем, кто любит домашнюю выпечку.
Идкя приготовления пышных творожных пончиков к чаю опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- творог кисломолочный – 300 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 2-3 ст.л.
- ванильный сахар – 1 упаковка
- разрыхлитель – 10 г
- мука – 300 г
- сахарная пудра – по вкусу
Способ приготовления:
1. В глубокую миску положите творог, добавьте яйца, обычный и ванильный сахар. Хорошо пробейте массу блендером или перетрите ложкой до однородности.
2. Добавьте к творожной смеси разрыхлитель и частями всыпайте муку.
3. Замесите мягкое, немного липкое тесто, которое легко держит форму.
4. Разделите тесто на несколько частей, сформируйте из них "колбаски" и нарежьте небольшими кусочками.
5. Из каждого кусочка сделайте шарик – это и будут будущие пончики.
6. В сотейнике или глубокой сковороде хорошо разогрейте растительное масло.
7. Жарьте пончики на среднем огне до золотистой корочки со всех сторон. Важно не перегревать масло – если пончики быстро темнеют, уменьшите огонь.
8. Готовые пончики выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки жира. Дайте им немного остыть и посыпьте сахарной пудрой.
