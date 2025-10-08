Домашние пончики – это тот десерт, который всегда вызывает ассоциации с теплом, ароматом свежей выпечки и уютом. Их можно приготовить очень просто, даже без дрожжей, используя обычный творог. Такие пончики получаются мягкими, нежными внутри и золотистыми снаружи. Их удобно готовить на сковороде, а результат обязательно понравится всем, кто любит домашнюю выпечку.

Идкя приготовления пышных творожных пончиков к чаю опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram.

Ингредиенты:

творог кисломолочный – 300 г

яйца – 2 шт.

сахар – 2-3 ст.л.

ванильный сахар – 1 упаковка

разрыхлитель – 10 г

мука – 300 г

сахарная пудра – по вкусу

Способ приготовления:

1. В глубокую миску положите творог, добавьте яйца, обычный и ванильный сахар. Хорошо пробейте массу блендером или перетрите ложкой до однородности.

2. Добавьте к творожной смеси разрыхлитель и частями всыпайте муку.

3. Замесите мягкое, немного липкое тесто, которое легко держит форму.

4. Разделите тесто на несколько частей, сформируйте из них "колбаски" и нарежьте небольшими кусочками.

5. Из каждого кусочка сделайте шарик – это и будут будущие пончики.

6. В сотейнике или глубокой сковороде хорошо разогрейте растительное масло.

7. Жарьте пончики на среднем огне до золотистой корочки со всех сторон. Важно не перегревать масло – если пончики быстро темнеют, уменьшите огонь.

8. Готовые пончики выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки жира. Дайте им немного остыть и посыпьте сахарной пудрой.

